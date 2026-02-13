Ataques rusos dejan seis muertos y daños en una zona portuaria de Ucrania

Ataques rusos en Ucrania dejaron seis muertos durante la noche del jueves y provocaron daños en la ciudad portuaria de Odesa, así como en infraestructura energética, anunciaron este viernes las autoridades locales.

De acuerdo con la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó un misil y 154 drones durante la noche, y varios vehículos aéreos no tripulados aún permanecían en el espacio aéreo ucraniano en la mañana del viernes.

Tres hombres y un niño murieron por la noche en la ciudad ucraniana de Kramatorsk (este), según las autoridades locales.

El defensor del pueblo de Ucrania indicó que entre las víctimas figuran tres hermanos.

En la región de Zaporiyia (sur) un hombre de 48 años murió en un ataque con dron que golpeó un edificio residencial, según los servicios de emergencia.

Los daños más graves se registraron en la región de Odesa (sur), donde las autoridades reportaron la muerte de un civil en un ataque de drones rusos contra la infraestructura portuaria.

DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, señaló por su parte que los ataques causaron daños "extremadamente graves" en sus instalaciones energéticas.

Rusia, que lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022, ha intensificado en los últimos meses sus bombardeos contra la red energética ucraniana, dejando a cientos de miles de personas sin calefacción ni electricidad en pleno invierno.