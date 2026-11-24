El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, señaló como responsable de un destructivo atentado con coche bomba a disidentes de las FARC, en declaraciones el martes al cumplirse diez años del histórico acuerdo de paz con la extinta guerrilla.

El mandatario llegó a la ciudad de Villavicencio, en el centro del país, tras la explosión en la noche del lunes de un coche bomba que dejó 25 heridos y graves destrozos en la sede del gobierno regional y sus alrededores.

“El bandido Antonio Medina de las disidencias es el culpable y vamos a ir a tras él. Lo vamos a hacer pagar con sangre”, dijo el presidente a la prensa, el mismo día que se cumplen diez años del histórico acuerdo de paz que desarmó al grueso de las FARC.

Antonio Medina es el alias de un comandante de un grupo que le dio la espalda al acuerdo, liderado por Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.

Tras el vacío de poder que dejó las FARC, rebeldes guerrilleros y mafias alimentan la peor ola de violencia desde la firma del tratado con atentados, secuestros y asesinatos.

Este es el segundo atentado en 24 horas en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, tras uno en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.

La explosión en Villavicencio se produjo pasadas las 21H00 del lunes (02H00 GMT del martes) en el centro de la ciudad. Abrió un gran cráter en la calzada, esparció vidrios rotos y escombros en las calles aledañas, y provocó escenas de caos y cortes de electricidad, constataron periodistas de la AFP.

Los vecinos de Villavicencio amanecieron este martes entre los escombros de decenas de edificios.

“Estamos consternados (...) porque hubo una pérdida total”, dijo a la AFP Isabel Pavón, comerciante afectada.

Johan Pérez, propietario de un almacén de sombreros, quedó aturdido tras el estallido de la bomba en la plaza principal.

En su negocio, “las puertas quedaron hundidas, los vidrios estrellados, unas vitrinas de adentro partidas”, dijo a la AFP con la voz entrecortada.

“Estamos vivos de milagro”, añadió.

En el poder desde el 7 de agosto, De la Espriella adelanta una ofensiva militar respaldada por Estados Unidos contra grupos armados y narcotraficantes.

“Vamos a enfrentar con determinación al narcoterrorismo y vamos a conseguir la tranquilidad y la paz para nuestros ciudadanos”, dijo el presidente desde Villavicencio, donde liderará un consejo de seguridad.

- Diez años después del acuerdo de paz -

El ataque ocurrió a horas del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a deponer las armas.

Minutos antes de la explosión y en medio de una ola de violencia, el presidente De la Espriella criticó duramente el costo del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016, al que calificó de “bodrio” y “falsa paz”.

“La paz se mide en resultados, no en discursos ni burocracia”, escribió entonces también en X.

En la zona afectada, operan los hombres que siguen las órdenes de Mordisco y se disputan con otros grupos las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico en el país.

“Insistimos en la necesidad de unir al país para recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad. Reiteramos que la implementación del Acuerdo de Paz contribuiría a este fin”, escribió en X el Nobel de la paz y expresidente, Juan Manuel Santos (2010-2018).

Más temprano, un ataque con drones en Cúcuta dejó tres personas heridas, entre ellas un menor. Más de 80 viviendas registraron daños por las explosiones, según la gobernación regional.

Entre enero y noviembre de este año, en el país sudamericano se han registrado 358 ataques con drones cargados con explosivos, usados habitualmente por las mafias contra la fuerza pública y civiles, según un documento del ministerio de Defensa al que accedió la AFP.