Aumentan a ocho los muertos en México por la tormenta tropical Rachel

Al menos ocho personas murieron tras el paso de la tormenta tropical Rachel por la costa pacífica de México, según un balance actualizado de las autoridades.

La tormenta provocó desde la semana pasada fuertes lluvias e inundaciones en el estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, en el noroeste del país.

Hasta el lunes se reportaban cuatro fallecidos. El ejército y la marina mexicanos continúan las labores de búsqueda y rescate.

Otras dos personas permanecen desaparecidas, mientras que un menor de edad fue rescatado con vida, informó el mando militar durante una conferencia de prensa de la gobernadora estatal, Marina del Pilar Ávila.

El lunes, las autoridades reportaron el rescate con ayuda de helicópteros de 32 personas que estaban incomunicadas en diversos puntos del estado.

La temporada de huracanes que va de mayo a noviembre se prevé este año más intensa por El Niño, un fenómeno climático que eleva la temperatura de la superficie del Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones alrededor del planeta.

Otros dos ciclones, Simón y Trudy, permanecen activos en el Pacífico mexicano.

Simón, de categoría 1 de 5 en la escala Saffir-Simpson, se ubica 300 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes y se espera que avance en paralelo sin tocar tierra, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por su sigla en inglés).

En días previos este huracán causó lluvias torrenciales en Jalisco y Guerrero, donde una persona de 71 años murió por el colapso de una barda.

Trudy, en tanto, se mantiene como tormenta tropical a unos 555 kilómetros al sur de Acapulco, pero el NHC indicó que podría fortalecerse hasta convertirse en un huracán mayor y acercarse a la costa suroeste de México el sábado.