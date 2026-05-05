Aumentan cargos contra acusado por mortal tiroteo antisemita en playa de Australia

Un hombre acusado de matar a 15 personas en un tiroteo masivo en la famosa playa australiana de Bondi enfrentará numerosos cargos adicionales, según documentos judiciales divulgados este miércoles.

Naveed Akram es acusado de disparar contra familias judías que celebraban la Janucá al pie del mar en diciembre.

El hombre de 24 años ya enfrenta decenas de cargos por crímenes graves, incluyendo 15 por asesinato y por cometer un acto terrorista.

Los documentos judiciales revelaron que ahora enfrenta otras 19 acusaciones, varias de ellas por disparar con la intención de matar, herir con la intención de matar y disparar un arma de fuego con la intención de evitar el arresto.

Akram permanece detenido en una cárcel de alta seguridad y no ha dicho cómo se declarará.

Su padre y copartícipe del ataque, Sajid, de 50 años, murió por disparos de la policía durante el ataque.

La matanza provocó un debate nacional sobre el antisemitismo en el país y la falta de protección para los judíos australianos.

Una serie de audiencias públicas celebradas como parte de la investigación del tiroteo reveló un aumento del antisemitismo en Australia desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza, en octubre de 2023.