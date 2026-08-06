Aumento récord de las notificaciones por radicalización en Reino Unido

El número de personas remitidas al programa británico de prevención de la radicalización alcanzó un récord de unas 10.300 entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, con fuerte aumento de notificaciones relacionadas con la extrema derecha, según un informe anual publicado este jueves.

Las 10.293 notificaciones registradas por el programa denominado "Prevent" (Prevenir) durante ese periodo representan un aumento del 39% respecto a los 12 meses anteriores.

Se trata de la cifra más alta registrada desde que comenzaron a publicarse estas estadísticas en abril de 2015, indica el informe, que subraya que el incremento ha sido continuo desde un ataque, en Southport (noroeste de Inglaterra), en julio de 2024, que causó tres víctimas mortales.

El autor de ese asesinato de tres niñas con arma blanca, Axel Rudakubana, condenado a 52 años de prisión, había sido remitido en varias ocasiones a este programa, sin que se adoptaran medidas por no haberse identificado una ideología definida.

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, una de cada cinco notificaciones (20%) se refería a una persona con opiniones de extrema derecha, frente al 8% de los casos vinculados al islamismo, según el informe.

Las notificaciones relacionadas con la extrema derecha aumentaron más de un 40% respecto al periodo anterior, en un contexto marcado por el ascenso en las encuestas del partido antiinmigración Reform UK.

Pero la mayoría de los expedientes (56%) sigue clasificándose como "sin ideología identificada", señala el informe.

Los menores de entre 11 y 15 años constituyen el grupo de edad más representado, con más de un tercio de las notificaciones, seguidos por los jóvenes de 16 y 17 (13%).

Por último, dado que Reino Unido recopila estadísticas étnicas, más de dos tercios (68%) de los casos notificados corresponden a personas blancas.

Creado en 2003, Prevent es el componente preventivo del sistema antiterrorista británico y obliga a profesores, profesionales sanitarios y agentes de policía a informar sobre cualquier riesgo de radicalización ideológica.