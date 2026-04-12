Australia promete ayuda a vecinos del Pacífico tras un ciclón que mató a 11 personas

Australia prometió el domingo 2,5 millones de dólares australianos (1,7 millones de dólares) en ayuda a sus vecinos del Pacífico, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, después de que el ciclón tropical Maila provocara devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra que mataron a 11 personas.

El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, afirmó el domingo que la comunicación con las comunidades afectadas resultaba difícil y que se estaban movilizando esfuerzos de socorro para proporcionar alimentos, agua y refugio temporal.

"Siguen llegando informes, aunque son dispersos, pero nos aseguraremos de llegar a todos los lugares, todas las islas y todas las comunidades que se han visto afectadas", declaró Marape en un comunicado, en el que anunció sus planes de viajar a la provincia de Milne Bay, donde se registraron daños generalizados.

En Bougainville, una región autónoma de Papúa Nueva Guinea que busca la independencia, once personas perdieron la vida, ocho de ellas en un deslizamiento de tierra.

El fenómeno meteorológico comenzó a debilitarse el sábado y desde entonces ha sido rebajado a una depresión tropical.

La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, prometió un millón de dólares australianos a Papúa Nueva Guinea para hacer frente a las consecuencias del ciclón.

Se destinarán otros 1,5 millones de dólares australianos a las Islas Salomón, donde se registraron graves consecuencias en comunidades remotas de la Provincia Occidental y de Choiseul.