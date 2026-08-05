Austria bate su récord de calor por segundo día consecutivo

Austria batió este miércoles, por segundo día consecutivo, su récord absoluto de calor, con 41,2 °C registrados en Bad Deutsch-Altenburg (este), según anunció el servicio meteorológico GeoSphere Austria.

El anterior récord nacional, establecido el día anterior con 41,0 °C en la estación de Viena-Stammersdorf, solo duró un día, en un contexto de ola de calor que los científicos vinculan con el cambio climático.

Estos registros superan el precedente récord nacional de 40,5 °C, alcanzado el 8 de agosto de 2013, también en la estación de Bad Deutsch-Altenburg.

El último repunte de las temperaturas se suma a un periodo ya de por sí excepcional de calor y escasas precipitaciones en los últimos meses, con varios récords locales superados.

Afectada también por la ola de calor, la vecina Eslovaquia rompió su récord histórico con 41,4 ºC, registrados en la localidad suroccidental de Kamenica nad Hronom.

Esta cifra supera la máxima previa de 41,3 ºC registrada en el mismo pueblo en junio, informó el Instituto Hidrometeorológico Eslovaco (SHMU) en un comunicado enviado a la AFP.

El cambio climático ha intensificado la sequía en toda Europa este verano, y, según los expertos, el calor extremo está provocando unas condiciones excepcionalmente secas.