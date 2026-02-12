Bangladés celebra su primera elección más de un año después del alzamiento popular

Bangladés votó el jueves para elegir a un nuevo Parlamento y dejar atrás los 15 años de férreo dominio de la ex primera ministra Sheikh Hasina, derrocada en 2024 por un levantamiento popular encabezado por jóvenes de la generación Z.

Más de 300.000 soldados y policías fueron movilizados en todo el país de 170 millones de habitantes. Expertos de la ONU advirtieron por una "creciente intolerancia, amenazas y ataques", y un "tsunami de desinformación", sobre todo dirigida a los votantes jóvenes.

"Este es mi primer voto y espero que, después de todo lo que vivimos en los últimos años, ya sea el tiempo de algo positivo", declaró la estudiante Shithi Goswami, de 21 años.

Uno de los favoritos para convertirse en primer ministro, Tarique Rahman, de 60 años, confía en que su Partido Nacionalista de Bangladés (PNB) retome el poder, pero enfrenta una reñida disputa con el mayor partido islamista del país, Jamaat‑e‑Islami.

"Confío en que ganaré la elección", declaró Tarique Rahman ante la prensa.

"Tendremos una mayoría suficiente para dirigir el país con calma", añadió.

El líder de Jamaat, Shafiqur Rahman, de 67 años, que pasó por las cárceles de Sheikh Hasina, aspira a convertirse en el primer gobernante islamista de la historia de Bangladés, un país de mayoría musulmana (90%).

Al depositar su voto advirtió sobre las denuncias de un posible fraude y afirmó que su partido hará "todo lo que sea necesario" para asegurar unas elecciones justas.

Las encuestas de opinión varían fuertemente, aunque en su mayoría señalan al PNB como favorito para ganar la votación.

El gobernante interino, Muhammad Yunus, quien renunciará al cargo tras las elecciones, destacó en un mensaje a la nación la importancia de la votación, de la que se esperan esta noche los primeros resultados.

Yunus, de 85 años y premio nobel de la paz, gobierna el país del sur de Asia desde el fin del gobierno de 15 años de Hasina, en agosto de 2024.

Esta elección "determinará la dirección futura del país, el carácter de su democracia, su durabilidad y la suerte de las próximas generaciones", declaró.

Protagonistas de los disturbios del verano de 2024, los jóvenes [los de 18 a 37 años representan el 44% del electorado] esperan cambios profundos en un país con la economía estancada y minado por la corrupción.

Hasina, de 78 años, fue sentenciada a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad por la sangrienta represión de las manifestaciones en sus últimos meses en el poder. Actualmente permanece en India.