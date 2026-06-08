Boko Haram libera a cientos de secuestrados en el noreste de Nigeria

El grupo yihadista Boko Haram liberó a más de 400 personas secuestradas a principios de este año en una aldea del estado de Borno, en Nigeria, según declaró este domingo un senador y un líder juvenil local.

Los secuestros, a menudo con fines de rescate, se han convertido en una táctica habitual de los yihadistas de Boko Haram que lanzó una insurgencia en 2009 contra el Estado nigeriano, concentrada principalmente en el noreste del país.

Samaila Kaigama, presidente de la Alianza Juvenil del Sur de Borno (BOSYA, por sus siglas en inglés), afirmó que su grupo "ha logrado la liberación de las 416 mujeres y niños secuestrados en Ngoshe".

Kaigama explicó a los periodistas que los rehenes fueron liberados el sábado.

Mohammed Ali Ndume, senador por Borno, confirmó la liberación a la agencia AFP.

Por el momento, no se ha aclarado cómo se logró la liberación de las víctimas.

Las autoridades niegan pagar rescates, aunque los analistas señalan que es una práctica habitual, tanto por parte del Gobierno como de las familias de las víctimas.

Los distintos grupos armados que operan en Nigeria, entre ellos yihadistas, grupos de los llamados "bandidos" y separatistas, han aumentado exponencialmente los secuestros en el país.

Entre julio de 2024 y junio de 2025 esos grupos recaudaron unos 1,66 millones de dólares en pagos de rescate, según un informe de SBM Intelligence, una consultora con sede en Lagos.