Bolivia recibe la primera visita de Estado de un presidente chileno en 71 años

El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó este viernes a Bolivia para una histórica visita de Estado, la primera en 71 años entre ambos países, durante la cual se reunirá con su homólogo Rodrigo Paz.

Los mandatarios tratarán una agenda de 11 puntos que incluye asuntos de integración energética, comerciales, de seguridad fronteriza, de conectividad, acceso a puertos del Pacífico, entre otros.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, luego de que el país mediterráneo no consiguiera negociar una salida al mar, que perdió en una guerra en el siglo XIX.

"Hoy, luego de 71 años, un Presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz. Comencemos a construir juntos el futuro de nuestras naciones", señaló Kast desde su cuenta en X.

El último presidente chileno en pisar la capital política de Bolivia en visita de Estado fue Carlos Ibáñez, en 1955, que se reunió con Víctor Paz Estenssoro, tío abuelo de Rodrigo Paz.

Otros presidentes chilenos llegaron a Bolivia en años anteriores pero solo con fines protocolares.

Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia boliviano, dijo que su país busca habilitar un oleoducto existente para que permita la importación de grandes volúmenes de combustibles desde Chile, en un contexto de escasez y alza de precios que golpea a la administración de Paz.

"Nos va a permitir un flujo mayor en abastecimiento de hidrocarburos, estamos hablando de un ahorro de cerca de 180 millones de dólares para Bolivia" en importaciones, declaró.

También se prevé un entendimiento para el acceso de Bolivia al cable de telecomunicaciones Humboldt, una conexión submarina de fibra óptica que conecta a Sudamérica con Asia a través de Chile.

Aramayo declaró a la prensa que aún es "muy temprano" para hablar de un restablecimiento de relaciones y designación de embajadores. Sus lazos por ahora son consulares.