Bolivia recibe la primera visita de Estado de un presidente chileno en 71 años

Los presidentes Rodrigo Paz, de Bolivia, y José Antonio Kast, de Chile, acordaron este viernes una mayor integración comercial, energética, minera y de telecomunicaciones, durante una histórica visita de Estado en La Paz, la primera en 71 años entre ambos países.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, luego de que Bolivia, país sin costa, no consiguiera negociar una salida al mar, que perdió en una guerra en el siglo XIX.

Ministros de los dos países suscribieron cuatro memorandos de entendimiento, referidos al desarrollo de inversiones e investigaciones en minería, la reducción de aranceles, interconexión energética y la construcción de un corredor terrestre para fibra óptica.

"Hoy dejamos de darnos la espalda", dijo Kast en un breve discurso tras la firma de los convenios en el Palacio Presidencial. Agregó que ambas naciones buscarán "la normalización plena" de sus relaciones, pese a sus históricos desacuerdos diplomáticos.

El mandatario chileno invitó a su par boliviano a visitar su país en el primer trimestre del próximo año.

En el marco de una agenda de 11 puntos, los dos jefes de Estado discutieron, además, sobre asuntos de integración energética, seguridad fronteriza y el acceso a puertos del Pacífico para Bolivia, así como sobre corredores fluviales hacia el Atlántico para Chile.

- El mar, "irrenunciable" -

Paz señaló que Bolivia continuará con sus reclamos por una salida soberana al océano Pacífico, que "constituye un objetivo permanente e irrenunciable". Pero esa "historia" no debe frenar el desarrollo, acotó.

La demanda histórica de Bolivia es una espina en las relaciones de los dos países.

El último presidente chileno en pisar la capital política de Bolivia en visita de Estado fue Carlos Ibáñez, en 1955, que se reunió con Víctor Paz Estenssoro, tío abuelo de Rodrigo Paz.

Otros presidentes chilenos llegaron a Bolivia después, pero solo con fines protocolares.

"No voy a fingir que no existen diferencias", aseguró por su lado Kast, pero estas "no pueden ser excusa para estar paralizados. Nuestros pueblos demandan avanzar", agregó.

- "Ganar-ganar" -

El primer acuerdo está orientado a intercambiar tecnología e información pública sobre minería y atraer inversiones para desarrollar proyectos e infraestructura para el sector.

Ambos países también buscarán reforzar su intercambio comercial, con beneficios arancelarios y cambios de regulaciones, y la interconexión de telecomunicaciones.

Bolivia pretende integrarse al proyecto Humboldt, un cable submarino de fibra óptica que conectará a Sudamérica con Oceanía a través de Chile.

"Bolivia empieza a tomar ese rol de distribución" de información, "de integración de Sudamérica", dijo Rodrigo Paz. "Y lo hace en una alianza que es un ganar-ganar" para las dos naciones, pues Chile también podrá recurrir a las redes bolivianas que se deberán construir para una nueva ruta hacia el Atlántico.

Paz celebró igualmente avances en las coordinaciones para revertir el sentido de un oleoducto binacional, para que Bolivia pueda importar grandes volúmenes de petróleo crudo y sus refinerías produzcan combustibles "más baratos", en un contexto de escasez y alza de precios.

- Seguridad fronteriza -

Tras las tomas de mando de Paz y Kast, sus países adhirieron al Escudo de las Américas, una alianza de 15 gobiernos de derecha de la región liderada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante un discurso en el palacio presidencial, Kast prometió "enfrentar juntos y con coordinación policial, con integración compartida, con inteligencia, y con una migración ordenada y segura, la protección de nuestros países".

Aunque Chile se mantiene como uno de los países más seguros de Latinoamérica, los secuestros y asesinatos aumentaron con la llegada de grupos criminales extranjeros como el venezolano Tren de Aragua.