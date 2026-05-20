Bukele anuncia combate a la corrupción tras proclamar la derrota de las pandillas en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes el inicio de una ofensiva contra la corrupción, tras proclamar victoria en su "guerra" contra las violentas pandillas que ha dejado unos 91.000 detenidos.

Bukele implementa desde el 27 de marzo de 2022 un régimen de excepción bajo el que han sido detenidas decenas de miles de personas sin orden judicial, lo que según organismos humanitarios ha derivado en graves violaciones de derechos humanos.

"Nosotros decidimos, o tuvimos más bien, que enfrentarnos directamente a una guerra abierta, básicamente. Yo siempre he dicho que ganamos gracias a Dios", dijo el mandatario al inaugurar la sede de la Fiscalía General, en el Antiguo Cuscatlán en la periferia oeste de San Salvador.

Reconoció que el trabajo en "equipo" entre los diferentes organismos del Estado fue fundamental "para que pudiéramos vencerlos".

Recordó que antes las pandillas "eran el verdadero gobierno" y controlaban "más o menos el 80% del territorio" del país centroamericano.

Tras derrotar a las pandillas, ahora "viene otra etapa: la ley y el orden (...) que no haya corrupción".

"Hay raterismo, hay contrabando, hay evasión fiscal, hay corrupción. Hay estafas, hay contaminación ambiental, de parte de personas, de parte de empresas y eso no lo hemos erradicado" y será el próximo paso, puntualizó.

La oposición critica la opacidad en la rendición de cuentas y la reserva que impide dar información sobre los presos debido a que Bukele gobierna con un poder casi absoluto.

Varios países de América Latina quieren replicar la política de seguridad de Bukele pese a las críticas de grupos humanitarios que lo fustigan por basarse en un régimen de excepción que permite la detención de personas sin orden judicial, acusándolas de ser integrantes o cómplices de las pandillas.