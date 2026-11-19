El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles la destrucción de la lujosa casa de un jefe pandillero haitiano, en una ofensiva de las tropas salvadoreñas que desplegó en el país caribeño azotado por la violencia de las bandas.

Bukele, que envió más de 2.000 militares a Haití, divulgó en su cuenta en X un video de helicópteros que atacan la casa que según la prensa haitiana era de Jeff Gwo Lwa, uno de los jefes de pandilla que forma parte de la coalición "Viv Ansanm" (Vivir Juntos).

"Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertieres", escribió Bukele en criollo de Haití, al referirse a un enfrentamiento militar de 1803, decisivo para la independencia de la por entonces colonia francesa.

En las imágenes se observa a dos helicópteros con bandera salvadoreña que disparan repetidamente contra la vivienda, ubicada al norte de Puerto Príncipe.

Haití, el país más empobrecido de América, atraviesa desde hace años una profunda crisis, que empeoró en los últimos tiempos con el aumento de asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores por parte de bandas armadas.

Las tropas enviadas por Bukele desde finales de octubre destruyeron el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo y, junto a la policía haitiana, fue recuperado un estadio de fútbol en la capital, tomado desde hace dos años por las bandas.

Bukele dijo haber enviado sus tropas, que mantiene en Puerto Príncipe y alrededores, para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de la capital haitiana.

Los cuatro formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), una misión respaldada por la ONU.

El gobierno salvadoreño aseguró esta semana que retirará a sus tropas una vez que cumplan la misión de rescatar a los cuatro militares, aunque las autoridades de Haití han sugerido que le gustaría que permanecieran en el país.

Miles de personas se manifestaron el martes en las calles de Puerto Príncipe a favor del despliegue de los soldados salvadoreños.

- Acuerdo reservado -

Los gobiernos de Haití y El Salvador firmaron el martes un "acuerdo de cooperación" sobre el despliegue de militares salvadoreños, pero ninguno ha revelado los alcances del convenio, que mantienen "bajo reserva".

Amnistía Internacional instó a los dos gobiernos a publicar el acuerdo y garantizar que las operaciones respeten los derechos humanos, lo que fue criticado por Bukele, que acusa a los organismos humanitarios de ser cómplices de las pandillas.

El ministro haitiano de Justicia, Patrick Pélissier, visitó el martes en El Salvador la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo de la política de seguridad de Bukele contra las pandillas.

Bukele, quien buscará su tercer mandato en los comicios de febrero próximo, es muy popular por su política de seguridad que redujo en El Salvador los homicidios a mínimos históricos y desmanteló a las pandillas.

No obstante, es criticada por oenegés que denuncian muertes en prisión, arrestos arbitrarios, tortura y posibles crímenes de lesa humanidad.

Numerosas fuerzas armadas operan actualmente en Haití, con niveles inciertos de coordinación, incluidos los salvadoreños, la policía, el ejército, la GSF y la Task Force, un grupo de mercenarios extranjeros liderados por el empresario estadounidense Erik Prince y su empresa militar privada Vectus Global.

El martes, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a las fuerzas de seguridad desplegadas en Haití priorizar la protección de la población y utilizar la fuerza letal como "último recurso".

La oficina documentó 4.595 muertos y 2.050 heridos por la violencia armada en Haití durante los primeros diez meses de 2026.