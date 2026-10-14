Bukele evalúa "liberación anticipada" de presos de guerra antipandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó el martes que su gobierno evalúa una liberación "anticipada" y "condicional" de detenidos durante su guerra antipandillas que sean "culpables" de colaborar con esas bandas criminales.

"Tenemos un plan (...) que beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas con una liberación anticipada", dijo Bukele, al señalar que aunque son "culpables" se podrían liberar "condicionalmente" y "bajo monitoreo".

Unas 93.000 personas han sido encarceladas bajo un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años, que redujo la criminalidad a mínimos históricos, pero que según oenegés y un grupo de expertos de la ONU han derivado en crímenes de lesa humanidad.

Según la organización humanitaria Socorro Jurídico, al menos 30.000 detenidos son inocentes y más de medio millar han fallecido bajo custodia estatal.

El mandatario reveló el plan de "liberación anticipada" al responder, en una conferencia de prensa sobre inversión española, a una periodista que preguntó acerca de publicaciones que hizo en abril su hermano, Ibrajim Bukele, en la red social X.

Su hermano afirmó que existe una "comisión independiente" que evaluaba casos de detenidos y "trabaja de la mano con Fiscalía, Ministerio de Justicia y Centros Penales", con participación del "Despacho de la Primera Dama".

"Me imagino que lo que él quiso decir (...) es que nosotros no tenemos ninguna intención de tener ninguna persona que no sea culpable en la cárcel", defendió el presidente.

Abraham Abrego, director legal de la oenegé Cristosal, en el exilio, dijo a la AFP que revisar los casos de personas inocentes detenidas es una reiterada demanda de los grupos de derechos humanos.

Pero Abrego advirtió que determinar la culpabilidad corresponde al sistema de justicia, no al Ejecutivo; y cuestionó que Bukele llamara "colaboradores de pandillas" a los posibles beneficiarios, en lugar de reconocer que hay inocentes en prisión.

Bukele ha reconocido que su gobierno ha liberado a unas 8.000 personas detenidas, a las que funcionarios de su gabinete han descrito como parte de un "margen de error" del régimen de excepción.

El mandatario, que buscará un tercer mandato en las elecciones de febrero y controla casi todos los poderes del Estado, no precisó cuándo comenzaría a aplicarse el plan de "liberación anticipada" ni cuáles serían los criterios para acceder al beneficio.

Las oenegés también critican los juicios masivos que se realizan en El Salvador contra detenidos en la guerra antipandillas por considerar que al no individualizar la responsabilidad penal se castiga a muchos inocentes.

Bukele, que rechaza las acusaciones de que viola los derechos humanos, defendió la continuidad del régimen de excepción y comparó su aplicación con una "quimioterapia" para un país afectado por el "cáncer" de las pandillas.