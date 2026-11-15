Cabo Verde reelige al presidente José María Neves, según resultados provisionales

El presidente de Cabo Verde, José María Neves, ganó con holgura la reelección el domingo, según los resultados provisionales de la comisión electoral del país.

Neves, quien llegaba a las urnas como favorito, obtuvo el 63,8% de los votos emitidos en el archipiélago de África Occidental, conocido por su democracia estable.

Entre sus contrincantes se encontraba la primera mujer candidata del país, Joana Rosa Amado.

Casi 420.000 personas tenían derecho a votar en las elecciones del país.

Unos 150 observadores de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Unión Africana y la Unión Europea estuvieron presentes para supervisar la votación.

Situado en el Atlántico, a unos 600 kilómetros de Senegal, este país lusófono cuenta con diez islas volcánicas y atrae cada vez más turistas.

Este año Cabo Verde saltó a las portadas del mundo entero por dos noticias: la inmovilización en mayo de un crucero por un brote de hantavirus y el resultado de su equipo de fútbol en su primera participación en el Mundial, donde empató con España y llevó a Argentina a la prórroga.

Es considerado un modelo de democracia en África y destaca por su crecimiento económico.

Según el índice de gobernanza global de 2026 de la Fundación Mo Ibrahim, Cabo Verde ocupa el tercer lugar entre 54 países del continente.

El archipiélago cuenta con un régimen semipresidencial en el que el Ejecutivo está dominado por el primer ministro.

El jefe de Estado no gobierna sino que actúa como árbitro, garante de la unidad y del respeto a la Constitución. Designa al primer ministro en función del resultado de las elecciones legislativas y representa al país en el extranjero.

En esta primera vuelta presidencial se presentaron seis candidatos, entre los que resaltan Neves, respaldado por el Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde (PAICV, izquierda) y la abogada y exministra de Justicia Joana Rosa Amado, de 61 años, respaldada por el Movimiento para la Democracia (MpD, centro-derecha).

Los principales candidatos prometieron medidas para mejorar las conexiones marítimas y aéreas entre las islas y para la construcción de nuevos alojamientos turísticos.

En julio, el Banco Mundial clasificó a Cabo Verde como un país de ingresos medios-altos gracias al crecimiento económico en el sector turístico.

Sin embargo, el país tiene grandes desigualdades sociales, la población está preocupada por el aumento del costo de la vida y del precio de los carburantes, así como por el desempleo juvenil.