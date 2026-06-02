California llega a unas reñidas primarias para definir su próximo gobernador

Los californianos votan este martes en elecciones primarias para definir a los candidatos a la gobernación del estado, una pugna reñida entre tres contendores, al tiempo que Los Ángeles deberá definir también a sus aspirantes a la alcaldía.

La llamada "primaria de la selva", un todos contra todos sin importar el partido, decide quienes serán los dos candidatos que irán a la elección de noviembre para reemplazar al gobernador Gavin Newsom, al fin de su segundo mandato y quien apuntaría a la Casa Blanca para 2028.

Más de 60 nombres aparecen en la extensa boleta que fue enviada por correo -como es costumbre en Estados Unidos- a los votantes en este estado de 40 millones de habitantes y de tendencia demócrata.

Las encuestas recientes muestran una pelea entre tres liderada por Xavier Becerra, el exsecretario de salud de Joe Biden.

También destacan el demócrata Tom Steyer, y el republicano Steve Hilton, quien cuenta con el respaldo de Donald Trump.

Steyer, un gestor de fondos financieros, ha invertido más de 200 millones de dólares de su propio bolsillo en una campaña alternativa que aboga por subir los impuestos a los ricos y reducir las tarifas de los servicios públicos para la clase media californiana.

Hilton, un exestratega político británico y antiguo comentarista de Fox News, ha dedicado la mayor parte de su campaña a arremeter contra los demócratas, que controlan el poder en California, insistiendo en que no pueden solucionar los males que aquejan al estado porque fueron ellos mismos quienes los crearon.

- Problemas -

A pesar de su enorme economía -la de California sería la cuarta mayor del mundo si representara a un país-, y de sus bolsones de riqueza increíble, el estado más poblado de Estados Unidos sufre.

Mientras la élite tecnológica de Silicon Valley disfruta de lujosas mansiones, el vertiginoso aumento de los precios en el sector inmobiliario, así como la falta de construcción de vivienda nueva, hacen que millones de personas penen por pagar el alquiler.

Las desorbitadas facturas de los servicios públicos y la gasolina más cara del país, sumadas a los elevados impuestos y a unos servicios públicos deficientes, se suman a la sensación general de injusticia.

También está el problema, muy visible y aparentemente insuperable, de las personas sin hogar en grandes ciudades como Los Ángeles y San Francisco.

- Los Ángeles -

Los votantes de Los Ángeles también acuden a las urnas este martes para las primarias a la alcaldía de la ciudad.

La actual alcaldesa, Karen Bass, que aspira a un segundo mandato, se ve acorralada entre el reto de la izquierda, que viene de la mano de un antiguo aliado en el despacho, y el de la derecha, representado por una combativa estrella de la telerrealidad.

Bass, excongresista estadounidense e incondicional del Partido Demócrata, tuvo un comienzo discreto al frente de la alcaldía pero parecía encaminada hacia una reelección casi automática en esta ciudad liberal.

Sin embargo, su gestión de los enormes incendios que arrasaron la ciudad en enero de 2025 la colocó en una situación delicada.

Posteriormente, su actuación frente a las redadas antimigratorias en esta ciudad tan diversa la favoreció, pero sigue siendo vulnerable, y las últimas encuestas indican que está en un empate técnico con la concejala Nithya Raman, una socialista demócrata.

Cerrando la lista de candidatos se encuentra Spencer Pratt, un antiguo villano de la telerrealidad que perdió su casa en los devastadores incendios.

Pratt ha canalizado la ira generalizada por la lentitud de la reconstrucción, así como por el deterioro de las carreteras de Los Ángeles, las personas sin hogar y adictas a las drogas.

Su mensaje -al igual que el de Hilton en la carrera por la gobernación- gira en torno a la seguridad pública y la mano dura contra el crimen.

Si algún candidato obtiene 50% de los votos en esta elección, ganará directamente. Si no lo consigue, los dos más votados pasarán a la elección general del 3 de noviembre.