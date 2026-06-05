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Candidato izquierdista de Perú dice a AFP que buscará relaciones "respetuosas" con EEUU

Candidato izquierdista de Perú dice a AFP que buscará relaciones respetuosas con EEUU
El candidato presidencial izquierdista de Perú, Roberto Sánchez, da una conferencia de prensa para la Asociación Peruana de Prensa Extranjera (APEP) en Lima el 5 de junio de 2026 ERNESTO BENAVIDES
AFP
05 de junio de 2026

El candidato presidencial izquierdista de Perú, Roberto Sánchez, aseguró este viernes a la AFP que quiere relaciones "respetuosas" con el presidente estadounidense Donald Trump, antes del balotaje del domingo.

Sánchez, congresista y exministro de 57 años, enfrenta a la derechista Keiko Fujimori, hija del presidente autócrata Alberto Fujimori, en una reñida segunda vuelta presidencial marcada por el auge de la delincuencia y la inestabilidad política.

"La buena vecindad, las relaciones respetuosas entre las naciones (....) creo que es una prioridad siempre. Y Perú, que tiene relaciones históricas con Estados Unidos, no puede ser la excepción. Esa va a ser nuestra vocación de gobierno", afirmó Sánchez a la AFP.

En un conferencia de prensa con corresponsales extranjeros, poco antes, Sánchez destacó que, aunque China es el primer socio comercial de Perú, son "históricas" las "relaciones e intercambios" con Estados Unidos.

En los últimos días, habló reiteradamente sobre el consenso y la estabilidad, distanciándose de los llamados a un cambio radical que asustaron a algunos votantes conservadores.

"Quien quiere ganar, quien quiere estar a la altura de esa responsabilidad, tiene que poner los pies en la tierra, ser sensato y llamar al consenso político", destacó en las declaraciones a los periodistas.

El candidato del partido Juntos por el Perú subrayó la continuidad de la política económica, y citó el respeto por la independencia del banco central y el apoyo a las normas macroeconómicas establecidas desde hace tiempo.

"Nuestra mirada internacionalista y de economía abierta se sustenta, lo hemos dicho, en el respeto y el reconocimiento y la reafirmación de las políticas" que sigue Perú desde hace décadas, subrayó.

Sánchez se presenta como la voz de los electores pobres y de las áreas rurales, y acusa a las élites y al Parlamento de ser responsables de la inestabilidad.

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