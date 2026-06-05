Candidato izquierdista de Perú dice a AFP que buscará relaciones "respetuosas" con EEUU

El candidato presidencial izquierdista de Perú, Roberto Sánchez, aseguró este viernes a la AFP que quiere relaciones "respetuosas" con el presidente estadounidense Donald Trump, antes del balotaje del domingo.

Sánchez, congresista y exministro de 57 años, enfrenta a la derechista Keiko Fujimori, hija del presidente autócrata Alberto Fujimori, en una reñida segunda vuelta presidencial marcada por el auge de la delincuencia y la inestabilidad política.

"La buena vecindad, las relaciones respetuosas entre las naciones (....) creo que es una prioridad siempre. Y Perú, que tiene relaciones históricas con Estados Unidos, no puede ser la excepción. Esa va a ser nuestra vocación de gobierno", afirmó Sánchez a la AFP.

En un conferencia de prensa con corresponsales extranjeros, poco antes, Sánchez destacó que, aunque China es el primer socio comercial de Perú, son "históricas" las "relaciones e intercambios" con Estados Unidos.

En los últimos días, habló reiteradamente sobre el consenso y la estabilidad, distanciándose de los llamados a un cambio radical que asustaron a algunos votantes conservadores.

"Quien quiere ganar, quien quiere estar a la altura de esa responsabilidad, tiene que poner los pies en la tierra, ser sensato y llamar al consenso político", destacó en las declaraciones a los periodistas.

El candidato del partido Juntos por el Perú subrayó la continuidad de la política económica, y citó el respeto por la independencia del banco central y el apoyo a las normas macroeconómicas establecidas desde hace tiempo.

"Nuestra mirada internacionalista y de economía abierta se sustenta, lo hemos dicho, en el respeto y el reconocimiento y la reafirmación de las políticas" que sigue Perú desde hace décadas, subrayó.

Sánchez se presenta como la voz de los electores pobres y de las áreas rurales, y acusa a las élites y al Parlamento de ser responsables de la inestabilidad.