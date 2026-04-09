China activa una amplia zona de exclusión aérea cerca de Shanghái durante 40 días

China activó una amplia zona de exclusión aérea para la aviación civil frente a las costas de Shanghái, dos veces mayor que Taiwán y aplicable durante 40 días, sin que se sepan las razones precisas, según un mensaje del regulador estadounidense de la aviación (FAA).

Publicado el 27 de marzo a las 11H50 GMT, el aviso de acceso (denominado NOTAM, en inglés) entró en vigor unas horas más tarde y durará hasta el 6 de mayo. Cubre, en total, 5 zonas de 73.000 km2 a unos cientos de kilómetros al norte de Taiwán.

Los NOTAM son avisos para informar a los pilotos y operadores de condiciones temporales que pueden afectar a los vuelos en ciertas zonas. Por lo general, se emiten antes de ejercicios militares o cuando hay fenómenos excepcionales como incendios o erupciones volcánicas.

Varios analistas han señalado que un aviso como este es extraordinario.

Al 8 de abril, China todavía no había comunicado las razones de este aviso, pero "no hay otro uso posible que el militar" para este tipo de restricciones de acceso al espacio aéreo, afirma el especialista en seguridad marítima Benjamin Blandin. "Puede ser para lanzar misiles, efectuar ejercicios aéreos, etc. No sabemos".

Según este investigador del Instituto taiwanés para la Defensa Nacional (INDSR, por sus siglas en inglés), es "realmente la primera vez" que China restringe el acceso al espacio aéreo de forma "tan repentina, geográficamente tan amplia, tan prolongada en el tiempo y con tan poca información".

Xavier Tytelman, analista aeronáutico y de defensa en Aviation NXT, considera por su parte que esta restricción "está fuera de lo normal" en cuanto a su alcance, duración y por la falta de límite de altura, tanto en alta como a baja altura.

En este caso en concreto, esto significa que el "Estado se reserva una zona", explica Xavier Tytelman. La limitación de acceso concierne solo a la aviación civil, y no a los aviones, helicópteros o drones militares.

La exclusión se aplica a dos zonas aérea al sur del mar Amarillo (o mar del Oeste), entre China y Corea del Sur, y otras tres entre el mar Amarillo y el mar de China Oriental, entre este último país y el vecino Japón.

"Normalmente, es algo que se anuncia con semanas o meses de adelanto, que se justifica, se explica", afirma Benjamin Blandin, y el espacio reservado tiene una altura límite, "para permitir el paso de los aviones comerciales".

Las zonas prohibidas a la aviación civil están separadas por un pasillo aéreo de unos 100 km de ancho, permitiendo el acceso a Shanghái desde el mar Amarillo.

"Negación de acceso"

Según un alto responsable taiwanés a cargo de temas de seguridad, China se aprovecha de que Estados Unidos está distraídos por el conflicto en Oriente Medio para extender su presencia militar activa y aumentar la presión en la región Indo-Pacífica.

Entre sus objetivos, para este responsable, está debilitar la influencia militar estadounidense y disuadir a los aliados de Washington en la zona.

Para Benjamin Blandin, esta NOTAM se inscribe "en la continuidad de una serie de negaciones de acceso" e "intensifica la estrategia china de usura de las fronteras terrestres y marítimas de sus vecinos" desde hace 15 años.

Xavier Tytelman, quien fuera operador aéreo de la marina francesa, prevé una multiplicación de este tipo de operaciones en los meses y años venideros, como una manera de "harcenos bajar la guardia antes de una acción agresiva".