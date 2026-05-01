China insta a EEUU a preservar la "estabilidad" de sus relaciones y advierte sobre Taiwán

El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, exhortó el jueves a Estados Unidos a "preservar la estabilidad" entre las dos potencias y advirtió de que Taiwán representa el mayor riesgo, dos semanas antes de la prevista visita a Pekín del presidente Donald Trump.

En una llamada telefónica con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Yi afirmó que Pekín y Washington deben "preservar la estabilidad lograda con tanto esfuerzo" en las relaciones chino‑estadounidenses, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Ambos dirigentes "intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio", indicó el comunicado.

China ha sido un socio clave de Teherán, pero en gran medida se ha mantenido al margen de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero, que hizo disparar los precios mundiales del petróleo.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó la llamada telefónica y señaló que su objetivo era organizar el viaje de Trump, sin más detalles.

Trump tiene programado visitar China el 14 y 15 de mayo para reunirse con el presidente Xi Jinping. Será el primer viaje del millonario republicano a la potencia rival desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Durante el primer año del regreso de Trump al cargo, Washington y Pekín chocaron por el comercio y los aranceles hasta que se declaró una tregua en octubre, cuando Trump y Xi se reunieron en Corea del Sur.

Si bien los lazos "en general se han mantenido estables" bajo Trump y Xi, Wang "subrayó que la cuestión de Taiwán atañe a los intereses fundamentales de China y es el mayor punto de riesgo en las relaciones entre China y Estados Unidos", según el comunicado.

Pekín reivindica Taiwán como parte de su territorio en espera de reunificación y es muy crítico con la ayuda militar estadounidense a la isla autogobernada y con el apoyo de Washington a Taipéi en el escenario internacional.