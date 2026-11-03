Chris Pappas será el primer senador estadounidense abiertamente gay

El representante demócrata Chris Pappas ganó el martes la elección al Senado de Estados Unidos por el estado de Nueva Hampshire y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en ocupar un puesto en la cámara alta del Congreso.

Pappas derrotó al exsenador republicano John Sununu y mantuvo el control demócrata del escaño de Nueva Hampshire, según proyecciones de los medios estadounidenses.

El demócrata, de 46 años, ha sido miembro de la Cámara de Representantes desde 2018 y es copresidente del Grupo Parlamentario por la Igualdad del Congreso.

"Nadie debería ser discriminado por quién es o a quién ama", afirmó en su página web. "Estoy comprometido a luchar por la dignidad y la igualdad de todos los estadounidenses", añadió.

La Human Rights Campaign, una importante organización de defensa de los derechos LGBTQ que respaldó a Pappas, celebró la "victoria histórica" de este "defensor comprometido con la igualdad".

La asociación GLAAD, que defiende a esta comunidad, también felicitó a Pappas por su victoria con la que está "haciendo historia".

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos determinarán si los republicanos mantienen el control del Congreso y darán forma al resto del segundo mandato del presidente Donald Trump.