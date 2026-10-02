Cientos de liceos cerrados en Francia por protestas estudiantiles

Casi 400 escuelas de secundaria están cerradas este viernes en Francia tras una semana de protestas estudiantiles que dejaron decenas de empleados educativos heridos y unos 2.000 arrestados, dijeron las autoridades.

El movimiento empezó la semana pasada en la región parisina y se extendió rápidamente a nivel nacional entre los alumnos de liceo, la etapa final de la educación secundaria antes de la universidad.

En sus protestas, los estudiantes bloquearon los accesos a sus centros educativos y protagonizaron en ocasiones enfrentamientos con la policía que dejaron imágenes de barricadas en llamas y vehículos calcinados.

Los manifestantes se quejan de horarios excesivamente largos, de condiciones inadecuadas en las aulas (demasiado calurosas en verano, por ejemplo) y de ausencias excesivas del personal docente.

El gobierno del presidente centroderechista Emmanuel Macron sostiene que las quejas del movimiento son legítimas, pero la violencia no.

El ministro de Educación, Edouard Geffray, afirmó que "el movimiento de los liceos está siendo secuestrado por grupos marginales ultraviolentos".

Según explicó, el gobierno prevé que unos 400 de los 3.700 liceos del país permanezcan cerrados este viernes.

Muchos centros organizarán clases de forma remota, especialmente en la ciudad sureña de Marsella, la segunda más poblada de Francia, donde las protestas provocaron el jueves la interrupción del servicio de buses, tranvías y autobuses.

Al menos 65 miembros del personal resultaron heridos por las protestas, entre ellos 40 directores de liceo, desde el inicio del movimiento, dijo el ministro a la cadena BFMTV.

"Los padres deben dar un paso al frente y decirles claramente a sus hijos que no vayan" a las manifestaciones, reclamó.

"Lo que importa ahora es asegurarnos de que nuestros hijos ya no estén en la calle, porque corren peligro", insistió.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, afirmó que ha pedido a los fiscales que responsabilicen a los padres de los daños causados por sus hijos durante las manifestaciones y que "paguen las reparaciones".

"Desde el inicio del movimiento, unas 2.000 personas han sido detenidas por la policía", de las cuales "el 90% eran menores", declaró a la radio RTL.