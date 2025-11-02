Cinco alpinistas alemanes mueren en una avalancha en Italia

Cinco alpinistas alemanes, entre ellos una joven de 17 años, fallecieron en una avalancha ocurrida el sábado en el norte de Italia cerca de la cumbre de la Cima Vertana, según informaron los servicios de rescate alpino locales.

La avalancha, que se produjo a primera hora de la tarde, afectó a dos grupos de alpinistas alemanes que estaban escalando el macizo del Ortles, ubicado en la región norteña de Trentino-Alto Adigio, cerca de la frontera con Suiza.

"El primer grupo, compuesto por tres personas, quedó completamente sepultado bajo la nieve" y todos sus integrantes murieron, precisaron los servicios de rescate alpino italianos.

En el segundo grupo, formado por cuatro individuos, dos alpinistas que lograron ponerse a salvo sobrevivieron.

El domingo por la mañana se encontraron los cadáveres de las dos últimas personas que seguían desaparecidas, un padre y su hija de 17 años, añadieron los rescatistas italianos, cuya búsqueda se vio dificultada por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

Las dos personas habían sido "arrastradas hacia el fondo del barranco donde se produjo la avalancha", detallaron.