Cinco muertos en un ataque ucraniano en el suroeste de Rusia

Un ataque con misiles ucranianos causó cinco muertos en Vorónezh, en el suroeste de Rusia, informaron este lunes las autoridades regionales rusas.

En los últimos meses, Kiev ha intensificado sus ataques con drones contra territorio ruso, dirigidos en gran parte a refinerías de petróleo, mientras las conversaciones diplomáticas para poner fin a la contienda que ha causado miles de muertos en ambos bandos parecen estar en punto muerto.

"Hemos sufrido pérdidas extremadamente graves hoy. Cinco personas han muerto en un ataque con misiles en la ciudad", indicó el gobernador regional, Alexandre Gusev, en Telegram.

Añadió que varias decenas de personas han resultado heridas en este ataque que alcanzó "un sitio industrial en la orilla izquierda de Voronej" y provocó un incendio que se ha apagado.

Informó asimismo de daños en las fachadas de edificios residenciales, los tejados de las casas y los coches.

Las autoridades de esta región fronteriza de Ucrania habían emitido una alerta sobre el peligro de un ataque con misiles ucranianos.

El estado mayor de las fuerzas armadas ucranianas reivindicó un ataque contra una "fábrica que produce componentes electrónicos para misiles rusos" utilizando "misiles de crucero aéreos de alta precisión".

Rusia lanza ataques casi diarios contra Ucrania, con drones y misiles, desde el inicio de su ofensiva en febrero de 2022.