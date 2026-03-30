Cinco personas bajo custodia por el intento de ataque al Bank of America en París

Dos personas más fueron puestas bajo custodia policial el lunes en el marco de la investigación sobre el atentado frustrado contra la sede parisina de Bank of America, lo que eleva a cinco el número total de detenidos, anunció la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) a la AFP.

Se trata de dos personas mayores de edad, según una fuente cercana al caso. Las detenciones de los menores arrestados este fin de semana fueron "prorrogadas", precisó.

El ataque frustrado tuvo lugar el sábado sábado de madrugada y, según el Ministerio del Interior francés, está vinculado a la guerra en Oriente Medio.

Hasta ahora ha trascendido poca información sobre el perfil de los detenidos. El sábado el ministro del Interior, Laurent Nuñez, habló de un "menor" con un perfil de delincuencia común.

Según la fuente cercana al caso, los dos adultos detenidos también tienen un perfil de delincuencia común, al igual que los tres menores.

El ministro estableció el sábado un "vínculo" con la guerra en Oriente Medio, señalando "similitudes" en el modus operandi con acciones llevadas a cabo en varios países europeos y reivindicadas por un misterioso grupo considerado cercano a los Guardianes de la Revolución iraníes.

En un telegrama enviado el domingo a las fuerzas de seguridad interior, consultado por la AFP, el ministro mencionó "el contexto inherente a las operaciones israelí-estadounidenses en Irán", que exige "el más alto nivel de vigilancia".

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado en el centro-oeste de París, frente a las oficinas de Bank of America.

Allí la policía detuvo a un hombre que acababa de colocar un artefacto explosivo casero y que estaba a punto de encenderlo. Iba acompañado de un segundo individuo que huyó.

Según los primeros indicios, ambos llegaron a pie al establecimiento estadounidense. Mientras uno colocaba el dispositivo, el otro se alejaba para, al parecer, tomar fotos o grabar un video con su teléfono móvil.

El artefacto explosivo estaba compuesto por un bidón transparente de cinco litros con líquido, probablemente un hidrocarburo, y un sistema de ignición, según una de las fuentes.

La fiscalía antiterrorista se hizo cargo de inmediato del caso y abrió una investigación por "tentativa de destrucción mediante incendio o medio peligroso en relación con una empresa terrorista".

El joven detenido, presentado como "menor" por la fiscalía, afirmó ser de nacionalidad senegalesa, según una fuente cercana al caso. Se acuerdo con una fuente policial, explicó haber sido reclutado a través de la aplicación Snapchat para llevar a cabo la operación a cambio de 600 euros (unos 680 dólares).

Aunque Laurent Nuñez afirmó no saber quién era el "autor intelectual", mencionó la "sospecha" de una acción llevada a cabo por intermediarios iraníes.