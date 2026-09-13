Comienza la votación en las elecciones generales de Suecia

Los suecos comenzaron a votar este domingo en unas elecciones generales que se anuncian muy cerradas, en las que la extrema derecha aspira a llegar por primera vez al gobierno mientras la oposición de izquierda pretende retornar el poder.

Los centros de votación abrieron a las 08H00 (06H00 GMT) y deberán cerrar a las 20H00 (18H00 GMT), cuando se publiquen los primeros resultados de encuestas al pie de urna.

Los primeros resultados más confiables deberán darse a conocer horas más tarde.

La campaña ha estado dominada por temas de salud y poder adquisitivo, en un contexto de seguridad cada vez tenso.

Durante varios meses, las encuestas señalaban como favorita a la oposición de centroizquierda, liderada por los socialdemócratas de Magdalena Andersson.

Pero recientemente, la coalición gubernamental de centro derecha del primer ministro conservador saliente, Ulf Kristersson, y su apoyo parlamentario, el partido antinmigración Demócratas de Suecia (SD), han reducido la brecha y los expertos anticipan que el ganador se decidirá por estrecha diferencia.