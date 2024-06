Comienza una ola de calor precoz en EEUU

Una ola de calor comienza a azotar el noreste de Estados Unidos y podría batir récords de temperatura en los próximos días, advirtieron este martes las autoridades, mientras los incendios arrasan en el oeste del país.

"Una ola de calor se asentará y persistirá sobre la región de los Grandes Lagos, el valle de Ohio y el noreste durante los próximos días" y a partir del miércoles y el jueves se pueden batir "numerosos récords", anunció el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS).

La duración, los cielos despejados y las altas temperaturas nocturnas que se esperan con mínimos de en torno a los 23° C hacen que este fenómeno sea especialmente peligroso pese a que las máximas no sobrepasarán los 35° C, señaló el NWS.

"Esto es especialmente cierto para quienes no dispongan de aire acondicionado adecuado, y sobre todo en las regiones del norte, que no están acostumbradas a olas de calor tan largas", añadieron los meteorólogos.

En Chicago no se había visto una ola de calor tan temprana desde 1933, señaló en X el climatólogo jefe de Illinois.

La ciudad de Chicago ha habilitado zonas climatizadas para el público.

Numerosas asociaciones y sindicatos pidieron el lunes al gobierno de Joe Biden que facilite la financiación de este tipo de operaciones clasificando las olas de calor y los episodios de humo provocados por los incendios forestales como "catástrofes" para que la agencia federal encargada de responder a los desastres naturales (FEMA) pueda intervenir.

Según los científicos, las olas de calor recurrentes son un marcador inequívoco del calentamiento global y van a multiplicarse, alargarse e intensificarse.

Además, una tormenta, que podría convertirse en huracán de categoría 1, avanza en el Golfo de México y se prevé que azote las costas de Texas y el norte de México entre el miércoles y el jueves, con "probables" inundaciones según el NWS.

En California, los bomberos luchan desde el sábado contra un gran incendio. Y en Nuevo México, las autoridades han ordenado la evacuación de unos 7.000 habitantes de la localidad de Ruidoso a causa de las llamas.