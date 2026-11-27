"¿Cuándo quieren elecciones?" "¡Mañana! ¡Mañana! ¡Mañana!", responden habitantes del inmenso barrio popular de Petare en Caracas a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que lanzó el jueves una consulta mediante asambleas para dibujar un plan de gobierno.

El proceso recogerá propuestas orientadas a formular un programa de gobierno en medio de una transición democrática. Consiste en organizar pequeñas asambleas en barrios de Venezuela, además de incluir las opiniones de migrantes venezolanos alrededor del mundo.

Durará varios meses y, según el equipo de la premio Nobel de la Paz, debería reunir a más de un millón de personas.

- Justicia, educación, salud, elecciones -

El jueves, visitó tres barrios populares para promover la iniciativa, mezclándose con la gente en pequeños baños de masas.

Es recibida entre gritos de "¡Libertad!", la besan, la abrazan. Algunos lloran de emoción, otros tienen la voz entrecortada, piden una foto. En una pequeña terraza un grupo de vecinos responde ante una gran pantalla de ordenador a la veintena de preguntas propuestas por la plataforma Punto de Acuerdo, lanzada por el equipo de Machado.

Los temas abarcan la justicia, la educación, la salud, los salarios, las pensiones, el peso del sector público o privado, pero también las elecciones, un pedido recurrente luego de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense en enero.

Los participantes coinciden en que hay que organizar elecciones lo antes posible, en el primer semestre de 2027. Mientras que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, parece querer ganar tiempo y promete nuevos comicios, pero sin dar fechas, dos años después de las controvertidas elecciones en las que Maduro fue proclamado vencedor en medio de denuncias de fraude.

La oposición había recopilado alrededor del 80% de las actas que indicaban que su candidato arrasó en esas elecciones. El oficialismo por su parte, alegó un ataque informático y nunca publicó resultados detallados.

La gente está "discutiendo la construcción del país del futuro. Discutiendo las ideas del gobierno que tú vas a presidir", le dice el simpatizante Jonatan Molano a Machado, que le toma de la mano durante un largo rato.

- "Nada más que desastre" -

Machado comenzó a movilizar a sus bases desde su regreso a Venezuela el 25 de octubre, luego de diez meses de exilio. También busca apoyos más allá de su partido.

El miércoles prometió una transición política con "la verdad sin rencor y la justicia sin venganza", durante un encuentro con estudiantes. El programa Punto de Acuerdo pretende reunir a "todos los venezolanos" en torno a un mismo proyecto, asegura.

"Es histórico, es la ejecución de la ciudadanía. Van a ser las bases de la nueva República", declara Machado mientras asiste a una asamblea en La Vega, un barrio popular de Caracas. Unas 2.000 reuniones se organizaron el jueves, según su equipo.

"Primero vamos a poner orden en esta casa. Primero vamos a atender la emergencia de nuestros niños. Cuatro millones de niños que están fuera de la escuela, ¿vale? Pensionados que viven con una pensión de un dólar al mes y no tienen con qué comprar la medicina", proclama.

"Lo que aquí se levante va a orientar, sin duda alguna, el programa de gobierno de María Corina y lo que en esta fase estamos consultando son las líneas más importantes que definen la República", subraya Fabio Valentini, director general de Punto de Acuerdo.

Jorge Pulido, estudiante de arquitectura, se dice "muy emocionado" de conocer a Machado, y encantado con el cuestionario: "Todos los ciudadanos participan. Todos somos como una familia. Ahora más que nunca, nuestra líder María Corina nos necesita para hacer avanzar este proceso".

Con 20 años, destaca que no ha "conocido nada más que todo el desastre que ellos (el poder chavista) han hecho estos últimos años". Verla "sentada a mi lado me da mucho valor y mucha esperanza", añade.

Poco después, Eduardo Aular, de 66 años, jubilado que vive con "260 bolívares al mes (25 centavos de dólar)", se derrumba en lágrimas en los brazos de la opositora defensora del libre mercado.

"He sido demócrata toda mi vida. Desde mi mamá, mis antepasados, mis abuelos... (Machado) es un símbolo de democracia", explica a la AFP.

María Corina Machado repite de su lado: "Vamos a trabajar juntos (...) todo un movimiento de un pueblo organizado es indetenible".