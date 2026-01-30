Condenado a 29 años de cárcel un solicitante de asilo que asesinó a una mujer en Reino Unido

Un tribunal británico condenó el viernes a un solicitante sudanés de asilo a cumplir al menos 29 años de prisión por matar a puñaladas a una mujer que trabajaba en el hotel donde el migrante había sido instalado.

Deng Chol Majek, que se alojaba en el hotel mientras se tramitaba su solicitud de asilo, llegó a Reino Unido en julio de 2024, cruzando el Canal de la Mancha en una pequeña embarcación.

Tres meses después de su llegada a las costas británica, asesinó a Rhiannon Whyte, de 27 años, en Walsall, en el centro de Inglaterra.

Whyte, madre de un niño de cinco años, fue seguida y apuñalada unas veinte veces el 20 de octubre de 2024 a las 23h00 en una estación de tren, cerca del hotel donde acababa de terminar su turno de trabajo.

El juez, Michael Soole, subrayó que las pruebas de ADN que demostraban la culpabilidad de este hombre son abrumadoras.

El acusado aseguraba que cuando entró en Reino Unido tenía 18 años, pero evaluaciones realizadas por las autoridades colocan su edad entre 25 y 28.

El juez lo condenó a cadena perpetua, con un período mínimo de estancia en la cárcel de 29 años.

El gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, se ha comprometido a poner fin al alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles, una opción muy criticada y considerada demasiado costosa para los contribuyentes.