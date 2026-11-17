La justicia francesa condenó este lunes a cadena perpetua a dos figuras del tráfico de drogas de Marsella, en el sur de Francia, por el asesinato de tres jóvenes, en un caso emblemático de la ultraviolencia vinculada al narco.

En 2020, las tres víctimas, implicadas en el tráfico de drogas, fueron asesinadas de un disparo en la cabeza, sus cuerpos calcinados y, en uno de los casos, desmembrado.

Entre ellas se encontraba el hermano mayor de Amine Kessaci, que decidió convertirse entonces en un activista antinarco. Actualmente ejerce de concejal en el ayuntamiento de Marsella.

Por estos hechos, un tribunal de Aix-en-Provence condenó a cadena perpetua Amine Oualane, de 32 años y uno de los jefes de la organización criminal DZ Mafia, y a Karim Harrat, de 38 años.

Otros tres acusados fueron condenados a penas de entre 18 y 30 años de prisión.

"Se ha hecho justicia. Y ese mensaje va dirigido a la narcocracia, a ese sistema que hoy tiembla, (...) que hoy acaba de perder uno de sus pilares", celebró Amine Kessaci.

Su madre, Ouassila, llevaba para la lectura del veredicto un jersey blanco adornado con el retrato de su hijo menor Mehdi, también asesinado en noviembre de 2025 en Marsella, pese a no estar vinculado con el tráfico de drogas.

Una de las pistas de la investigación en curso también apunta a Amine Oualane.

Tras el asesinato de Mehdi, que conmocionó Francia, el presidente, Emmanuel Macron, prometió librar una "guerra" contra los narcotraficantes.

La violencia extrema de las redes de narcotráfico de Marsella causó cerca de un centenar de muertos en los últimos años.