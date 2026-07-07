Condenan a la ultraderechista Le Pen a 15 meses de inhabilitación por malversación en Francia

La líder ultraderechista Marine Le Pen fue condenada este martes a 15 meses de inhabilitación, lo que le permitiría presentarse a la elección presidencial de 2027, pero su candidatura es incierta por la pena impuesta de un año de prisión a domicilio con brazalete electrónico.

Le Pen no podía presentarse por una condena en marzo de 2025 a dos años de prisión firme, 100.000 euros (114.000 dólares) de multa y cinco años de inhabilitación inmediata por malversación de fondos públicos europeos cuando era eurodiputada.

Pero recurrió y la decisión del tribunal de apelación de París se anunciaba crucial a diez meses de la presidencial, máxime cuando la ultraderecha lidera los sondeos, pero aún debe confirmar quién será su cabeza de cartel: Le Pen o su delfín, Jordan Bardella.

La decisión del tribunal de condenarla a 15 meses de inhabilitación le abrió la puerta de nuevo a presentarse a la presidencia, porque se tienen en cuenta los meses que ya cumplió desde marzo de 2025 con la primera condena.

Al inicio de la lectura de la sentencia, el tribunal señaló que las penas de inhabilitación dictadas han sido ponderadas por "la libertad de las candidaturas" y "la libre elección de los electores", "condición de la expresión democrática".

La corte le impuso además 100.000 euros de multa y tres años de prisión, uno de ellos de obligado cumplimiento que la líder ultraderechista puede cumplir a domicilio, con un brazalete electrónico.

La política de 57 años ya advirtió la semana pasada que sólo se presentaría si podía hacer campaña "libremente", sin tener que pedir una autorización judicial para desplazarse, lo que la condena a portar un brazalete electrónico le impediría en principio.

Marine Le Pen debe anunciar su decisión sobre si finalmente será candidata a la elección presidencial, prevista el 18 de abril y el 2 de mayo de 2027, durante una entrevista en la cadena privada TF1 a las 18H00 GMT.

"Hemos anticipado todos los escenarios", aseguró el lunes Bardella, declarándose "tranquilo y dispuesto a asumir las consecuencias" de la decisión judicial, que podría convertirlo en candidato ultraderechista a la presidencia de Francia, pese a no apellidarse Le Pen.