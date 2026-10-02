Condenan en Cuba a una activista crítica del gobierno por difundir un video de un agente

Una activista cubana crítica del gobierno y su madre fueron declaradas culpables este jueves en La Habana del delito de "actos contra la intimidad personal y familiar", por grabar y difundir un video de un agente del orden.

La creadora de contenido y activista bautista Anna Sofía Benítez Silvente, de 21 años, y su madre, Caridad Silvente, fueron juzgadas en el tribunal municipal de La Habana del Este, mientras decenas de personas, muchas vinculadas a organizaciones religiosas, aguardaban en las afueras de la sala bajo un fuerte operativo de seguridad.

Tras un juicio de unas tres horas, ambas fueron condenadas a dos años de "limitación de libertad", una sanción que no conlleva encarcelamiento, pero sí restricciones como la prohibición de salir del país.

"Esto es una injusticia", declaró Benítez a la prensa a la salida del tribunal, donde fue recibida con aplausos y con gritos de "Libertad" y "Patria y Vida", un lema de los opositores en Cuba.

"Es un circo todo esto de estarme poniendo en esta situación cuando yo lo único que he hecho es decir lo que pienso en las redes sociales de manera respetuosa", añadió.

El proceso se originó por una denuncia que presentó un suboficial del Ministerio del Interior (Minint), quien sostuvo que la activista vulneró su intimidad al grabarlo y difundir imágenes suyas en redes sociales.

El incidente ocurrió el 10 de marzo, cuando un agente del Minint, vestido de civil, se presentó en la vivienda de Benítez, en las afueras de La Habana, para entregarle una citación policial por los videos que publicaba en redes sociales en los que critica al gobierno cubano.