Corea del Norte dispara múltiples misiles balísticos, dice Seúl

Corea del Norte disparó múltiples misiles balísticos frente a su costa este, informó el lunes el ejército surcoreano.

"Nuestro ejército detectó alrededor de las 09H20 (00H20 GMT) varios misiles balísticos lanzados desde la zona de Pyongyang hacia el mar del Este", indicó el estado mayor surcoreano en un comunicado, en referencia al mar de Japón.

"Nuestro ejército intensificó el monitoreo y la vigilancia ante posibles lanzamientos adicionales", agregó.

El lanzamiento ocurre después de un ensayo realizado el jueves por Corea del Sur de un vehículo de planeo hipersónico, su primera arma de este tipo fabricada en territorio nacional.

Los planeadores hipersónicos son impulsados a la alta atmósfera mediante cohetes y luego se lanzan en picada hacia su objetivo a una velocidad al menos cinco veces superior a la del sonido.

Por su parte, Corea del Norte realizó el 3 de octubre una prueba de misil balístico que aseguró incorpora tecnología de inteligencia artificial.

El misil "es capaz de cambiar su órbita de vuelo a baja altura y dispone de IA", dijo entonces Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un.