Corte suprema de Brasil rechaza nuevo recurso de Bolsonaro

Un juez de la corte suprema de Brasil rechazó este viernes un nuevo recurso de la defensa del expresidente Jair Bolsonaro que pedía anular su condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, según un documento judicial consultado por la AFP.

A finales de noviembre, el tribunal dictaminó que se habían agotado todas las posibles apelaciones para el exmandatario de extrema derecha (2019-2022), quien comenzó a cumplir su condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Posteriormente su defensa presentó una nueva apelación, relativa al fondo del caso. Los recursos anteriores se habían centrado en denunciar “ambigüedades, omisiones y contradicciones” en el proceso.

Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, declaró este viernes inadmisible este tipo de apelación, ya que cuatro de los cinco jueces votaron a favor de la condena contra Bolsonaro.

Según el magistrado, las normas del tribunal supremo estipulan que serían necesarios dos votos en contra de la condena para presentar un recurso de apelación sobre el fondo del asunto.

Paralelamente, los abogados de Bolsonaro solicitaron que se le conceda prisión domiciliaria por motivos de salud, en especial por secuelas del apuñalamiento que sufrió en 2018.

También pidieron permiso para trasladarlo a un hospital en Brasilia con el fin de realizar dos operaciones: el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente y el tratamiento de una hernia inguinal.

Según una evaluación médica de la Policía Federal realizada a solicitud del juez Moraes y publicada el viernes, estas intervenciones quirúrgicas están justificadas.

El magistrado debe decidir ahora si las autoriza.

Bolsonaro, de 70 años, fue declarado culpable de liderar una “organización criminal” que conspiró para asegurar su “control autoritario del poder” tras su derrota electoral ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de octubre de 2022.

Su juicio desató tensiones entre Brasil y Estados Unidos, ya que el exlíder de ultraderecha era aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.

Invocando una “caza de brujas” contra Bolsonaro, Trump tomó represalias al imponer aranceles punitivos a Brasil, que fueron considerablemente reducidos tras una reunión con Lula en octubre.

Esta semana, el congreso brasileño, de mayoría conservadora, aprobó una ley que contempla la reducción de la condena de cárcel del expresidente de 27 a poco más de 2 años.

Lula anunció el jueves que tenía la intención de vetar el proyecto de ley, aunque el parlamento podría tener la última palabra, por su