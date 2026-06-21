Crecen protestas en Albania contra proyecto hotelero ligado a Trump

Miles de personas marcharon el sábado por la capital de Albania, en una de las manifestaciones más grandes hasta ahora contra un proyecto hotelero de lujo ligado a la familia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los manifestantes se han congregado todas las noches desde finales de mayo contra la construcción de un hotel de lujo de la hija de Trump, Ivanka, y su esposo Jared Kushner, en una reserva natural en una isla de Albania en el Mediterráneo.

La oposición al proyecto ha permitido a la población expresar su frustración por la corrupción percibida, y sus demandas incluyen la renuncia del primer ministro, Edi Rama.

Entre los manifestantes había miembros de la diáspora albana que viajaron al país para protestar, entre un mar de banderas de Albania y Estados Unidos y globos rojos.

Manifestantes aseguraron que mantendrán el movimiento hasta que renuncie Rama. Algunos proyectaron la leyenda "Albania no está en venta" sobre el edificio sede del gobierno.

Acusan al jefe de gobierno de falta de transparencia con el proyecto hotelero.

"No estamos en contra del desarrollo del país, estamos en contra de la arrogancia y la falta de transparencia con proyectos que afectan nuestras vidas", declaró Alma, una manifestante y estudiante de la Facultad de Ciencias.

Pero Rama se ha aferrado al cargo y afirmó en una reunión de su partido que no renunciaría.

El proyecto se ubica cerca de un sitio ecológicamente sensible clave para la reproducción de aves migratorias, incluyendo los flamencos.

"El paisaje Vjosa-Narta, incluyendo la región de Zvernec, es uno de los ecosistemas naturales más valiosos de Albania, y su importancia se extiende más allá de las fronteras del país", afirmó en la manifestación el biólogo Olsi Nika.