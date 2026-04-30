Cuatro rescatados tras caer un autobús al Sena cerca de París

Cuatro personas fueron rescatadas del río Sena, cerca de París, el jueves después de que un autobús conducido por un aprendiz en prácticas chocara contra un vehículo estacionado antes de precipitarse al agua, informaron las autoridades.

El autobús circulaba por la localidad de Juvisy sur Orge, al sureste de París, cuando se salió de la carretera y cayó al Sena "en circunstancias que aún no están claras en esta etapa", dijeron los fiscales a AFP.

"El conductor y otras tres personas estaban en el autobús", añadieron los fiscales.

"Todos fueron rescatados", indicaron, y agregaron que la policía abrió una investigación.

Las autoridades no proporcionaron detalles sobre el estado de las personas socorridas.

El autobús quedó completamente sumergido bajo el agua cerca de un puente, y el coche estacionado contra el que chocó también terminó en el río, informó un periodista de AFP.

Varias embarcaciones de rescate, un dron y helicópteros fueron desplegados.

La diputada local Claire Lejeune dijo que el autobús estaba siendo conducido por un aprendiz bajo supervisión.

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