Cuba cuestiona la "objetividad" de la jefa de la diplomacia europea sobre la crisis en la isla

El gobierno cubano cuestionó este lunes a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, al considerar que le faltó "objetividad" al referirse a la crisis económica y energética que atraviesa la isla, sometida a la presión de Estados Unidos.

La alta funcionaria de la Unión Europea afirmó el jueves en una conferencia de prensa en México, que la crisis en Cuba es resultado de "décadas de mala gestión y represión política" de su gobierno, y pidió "oportunidades", "libertad, y no más control y aislamiento" para el pueblo cubano.

"Resta objetividad y denota un marcado doble rasero no reconocer que el ilegal, cruel e injusto castigo colectivo que el gobierno de Estados Unidos impone al pueblo cubano, con un reforzamiento sin precedentes del bloqueo, el cerco petrolero y la amenaza militar, constituyen las principales causantes de la difícil situación que enfrentan hoy los cubanos", respondió en X el canciller de la isla, Bruno Rodríguez.

Rodríguez añadió que las "soberanas y profundas transformaciones" llevadas a cabo por su gobierno en la última década con "amplio consenso popular", forman parte de los "asuntos internos" de la isla.

Cuba, bajo embargo estadounidense desde 1962, enfrenta una grave crisis económica, además de frecuentes apagones, situación agravada por el bloqueo energético que Washington le impone desde enero y el impacto de otras medidas económicas estadounidenses.

El 1 de mayo Donald Trump firmó un decreto presidencial que pone más presión sobre Cuba y amenaza con sanciones secundarias las operaciones en la isla de empresas extranjeras, entre ellas varias compañías europeas que sostienen negocios con el gobierno cubano.

En ese sentido, el canciller cubano, cuestionó que Kallas no ha manifestado "preocupación ni respaldo a las numerosas empresas y ciudadanos europeos que están siendo amenazados y dañados por las últimas medidas estadounidenses".

La Unión Europea y Cuba están vinculadas por un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación desde 2017.

Washington aumentó aún más la presión sobre la isla la semana pasada al imputar al expresidente Raúl Castro en un caso que se remonta a 1996. La Habana denuncia que se trata de un pretexto para justificar una intervención militar.