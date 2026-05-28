Cuba pone en duda la "seriedad" y "responsabilidad" de EEUU en el diálogo bilateral

El gobierno cubano advirtió este jueves que la postura de Washington en el diálogo bilateral pone en duda la "seriedad" y "responsabilidad" con que encara el proceso, al tiempo que reiteró su apuesta por mantener las conversaciones.

Las relaciones entre La Habana y Washington se han tensado desde enero, tras la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo petrolero a la isla y nuevas sanciones contra entidades y dirigentes cubanos, así como la imputación del expresidente Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de una organización anticastrista con sede en Miami.

Pese a ello, ambos gobiernos dicen mantener contactos diplomáticos, aunque manejan con discreción el desarrollo de las conversaciones.

"Esperamos que prevalezca la vía del diálogo en este momento, en que las acciones agresivas que el gobierno de los Estados Unidos emprende contra Cuba, hacen dudar de la seriedad y responsabilidad con que asume este proceso", comentó la vicecanciller cubana, Josefina Vidal, durante una audiencia parlamentaria.

La diplomática, de 65 años y figura clave en el restablecimiento de relaciones entre los dos países en 2015, subrayó que La Habana ha apostado por el diálogo para resolver conflictos bilaterales, pero "no para que Estados Unidos intente dominar el destino de Cuba a través de la presión, la coerción y la amenaza de agresión militar".

El gobierno cubano sostiene que la imputación de Castro, de 94 años, es una "acción política" que busca justificar una agresión militar contra la isla.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez, pidió el martes a la comunidad internacional ayuda urgente para evitar un desastre en la isla, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cubanoestadounidense y acérrimo opositor del gobierno de La Habana, señaló la semana pasada que Washington prefería "siempre una solución diplomática", pero advirtió que el presidente Donald Trump tenía otras opciones para Cuba, que "siempre ha representado una amenaza para la seguridad nacional" de su país.

También indicó que Cuba había aceptado en principio una oferta estadounidense de 100 millones de dólares en ayuda a cambio de reformas.

El 14 de mayo el director de la CIA, John Ratcliffe, sostuvo en La Habana una reunión excepcional con altos funcionarios cubanos. Un encuentro a alto nivel diplomático ya había tenido lugar en La Habana el 10 de abril, en la primera visita de un avión gubernamental estadounidense a la isla desde 2016.