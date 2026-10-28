Cuba recibe en la ONU el menor respaldo en 30 años contra el embargo estadounidense

La Asamblea General de la ONU adoptó el miércoles por amplia mayoría una nueva resolución que reclama el fin del embargo estadounidense contra Cuba, aunque el respaldo a la isla cayó a su nivel más bajo en tres décadas.

En las últimas semanas, La Habana acusó a Washington de presionar por segundo año consecutivo a varios países para que retiraran su respaldo a la resolución que desde 1992 reclama el fin del embargo estadounidense, que este año incorporó una referencia a las consecuencias del bloqueo petrolero aplicado por Estados Unidos desde enero.

La resolución cubana recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, el apoyo más bajo desde 1995. Tanto los votos en contra como las abstenciones se duplicaron respecto al 2025.

Cuba ha contado históricamente con un respaldo casi unánime en la ONU. Entre 2005 y 2024 obtuvo de forma sostenida más de 182 votos favorables a su resolución, con Estados Unidos e Israel como principales opositores.

Este año en América Latina, la Argentina del derechista Javier Milei volvió a votar en contra, esta vez acompañada por Colombia, gobernada por también derechista Abelardo de la Espriella. Dentro de la Unión Europeoa se abstuvieron Italia, Alemania y Grecia.

"Han crecido los contrarios, o sea, los que están de acuerdo con el bloqueo, imagínate (...) hay países que están peor que nosotros y entonces les ofrecen dinero y votan a favor de Estados Unidos", dijo a la AFP en La Habana Pedro Rodríguez, un profesor de deportes que todavía trabaja a sus 82 años.

En redes sociales el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, festejó el resultado de la votación. "El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EEUU para cambiar el rumbo de esta votación", escribió en X.

- "Mentiroso" -

La Habana denunció en septiembre que el embargo estadounidense le provocó pérdidas a Cuba por más de 8.000 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una "cifra récord" que, según el gobierno, ni siquiera refleja el impacto de bloqueo petrolero.

"El bloqueo mata y castiga a nuestra población silenciosamente como nunca antes", dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez el miércoles en la ONU.

Desde la tribuna, Rodríguez acusó a Washington de querer "determinar el destino de la nación" y "apropiarse" de su riqueza.

Minutos antes de la votación, el embajador de EEUU ante el organismo, Mike Waltz, negó la existencia del bloqueo contra Cuba y afirmó que "las penurias del pueblo cubano son exclusivamente culpa de este régimen comunista corrupto".

El embajador resaltó que entre enero y agosto su gobierno ha vendido al sector privado cubano mercancías por un valor de 875 millones de dólares, incluyendo combustible. "Eso es lo que molesta en este régimen comunista: el término 'sector privado'".

El martes, Waltz y Rodríguez protagonizaron un fuerte intercambio durante los debates sobre la resolución cubana, mientras el diplomático estadounidense denunciaba la vida lujosa de dirigentes cubanos y sus familiares, y la represión política en la isla comunista.

Rodríguez lo tachó entonces de "mentiroso".

La embajada de Estados Unidos en La Habana colocó el miércoles un cartel en su fachada con el texto "Freedom (libertad)" en referencia a los 250 años de su independencia.