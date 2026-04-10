Dar a luz en un refugio en Israel

En el refugio subterráneo de un hospital de la ciudad israelí de Haifa, un televisor transmite una declaración de Benjamin Netanyahu junto a imágenes de misiles iraníes. Al mismo tiempo, un equipo médico ayuda a una mujer a dar a luz por cesárea a su tercera hija.

"Es hermosa", dice una partera, colocando a la recién nacida en los brazos de su madre, Sarah Bird, para un primer beso. El padre, Yitzhak, muy nervioso durante la intervención, se tranquiliza al ver nacer a la niña, que aún no tiene nombre.

La pareja había llegado apenas unas horas antes al centro médico del monte Carmelo y fue llevada directamente al refugio subterráneo del centro, excavado en la ladera de la montaña que domina Haifa.

Allí nacen unos 10 bebés cada día, según Clalit, el principal proveedor de salud de Israel que opera el hospital.

Desde que la guerra estalló el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, 370 bebés han venido al mundo en este refugio.

Pocas horas después de los primeros ataques contra Irán, los principales hospitales de Israel pasaron al máximo nivel de emergencia, y trasladaron pacientes y servicios críticos al subsuelo.

Los quirófanos, las unidades de cuidados intensivos e incluso las salas de maternidad han sido reubicados en espacios protegidos bajo tierra.

Un frágil alto el fuego entre Washington y Teherán entró en vigor el 8 de abril, y desde entonces no se han disparado misiles iraníes contra Israel.

Pero los habitantes de Haifa siguen conmocionada por un ataque contra un edificio residencial que mató a cuatro personas días antes de la tregua.

Además, el movimiento libanés Hezbolá, aliado de Teherán, sigue disparando cohetes contra Israel.

Israel considera que Líbano no está cubierto por el alto el fuego y ha continuado sus ataques contra su vecino, que solo esta semana han dejado más de 300 muertos.

El jueves se escucharon más de 20 alertas de cohetes en el norte de Israel, a lo largo de la frontera con Líbano, después de que Hezbolá anunciara haber lanzado múltiples andanadas.