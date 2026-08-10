De la Espriella: un showman pro-Trump es el nuevo presidente de Colombia

Excéntrico, lenguaraz y millonario, el abogado Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia. "El Tigre", como se hace llamar, desterró a la izquierda del poder y promete derrotar al poderoso narco de la mano de Trump.

De 48 años, el 'outsider' respaldado por Trump dejó atrás una vida lujosa en Italia para lanzarse por primera vez en la política y ganó.

En un balotaje ajustado, venció al senador Iván Cepeda, aliado del saliente mandatario Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar Colombia.

Conocido por defender como abogado a paramilitares, narcotraficantes, políticos corruptos y estrellas de fútbol, el viernes asumió el poder con un discurso radical:

El Estado "en la era del Tigre será contundente y certero contra el crimen (...) sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano", dijo en una guarnición militar de Cali frente a cientos de uniformados, cuatro tanques de guerra y dos helicópteros.

- "Orden" y "autoridad" -

Caribeño, ultraderechista y católico practicante, recoge el descontento de una parte del país contra los partidos tradicionales, la izquierda y la inseguridad.

En espectáculos ambientados con fuegos artificiales y rugidos de tigre, juró "reconstruir la República" y defender la democracia "por la razón o por la fuerza".

Luego de derrotar a la derecha tradicional, abrazó un discurso antisistema: "Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad", aseguró.

Convencido de convertir al Estado en una compañía próspera, se inspira en los mandatarios Javier Milei, Nayib Bukele y Trump.

Cantante de ópera aficionado, suele vestir trajes impecables sin corbata y mocasines. También usa la camiseta amarilla de la selección de fútbol al estilo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

Durante la carrera presidencial fue criticado por declaraciones consideradas machistas y homofóbicas, que sin embargo no afectaron su popularidad.

- La "dolce vita" -

De doble nacionalidad colombiana y estadounidense, le llueven cuestionamientos sobre sus vínculos pasados como abogado y el origen de su fortuna.

Antes de postular a la presidencia, presumía en redes sociales de viajes en aviones privados, trajes de sastrería, sombreros y lentes oscuros de lujo.

"No soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades", dijo a la AFP en campaña.

Camina custodiado por decenas de soldados, policías y escoltas luego de denunciar amenazas de muerte.

Padre de cuatro niños, asegura que tiene "los cojones" para gobernar con "mano de hierro" al país con mayor producción de cocaína del mundo, enfrascado en un conflicto armado de más de seis décadas.

"Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública", aseguró el viernes. Para combatir a las mafias planea aliarse militarmente con Estados Unidos e Israel.

Apuesta por sepultar el tribunal surgido del acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016, que juzga los peores crímenes del conflicto armado.

Asegura que vivía la "dolce vita" en Florencia y que la carrera presidencial fue un "sacrificio" por "la patria".

- "Firmes por la patria" -

Cuando salen a su encuentro, De la Espriella se yergue, hace el saludo militar y repite hasta el cansancio "firmes por la patria". Pero el desparpajo también le ha jugado en contra.

En una ocasión aseguró que en Colombia se debía "destripar" a la izquierda, declaraciones por las que luego pidió perdón.

En sus de campaña aparecía representado como un tigre de colmillos afilados gracias a la inteligencia artificial.

En las redes se le ve fumando tabaco o promocionando sus negocios de vinos y rones. Además, tiene su propia marca de ropa llamada "De la Espriella Style".

Defiende el porte de armas, la reducción del tamaño del Estado en un 40% y quiere construir megacárceles en las que los presos estén a "diez pisos bajo tierra" alimentados "con pan y agua".

Aunque expresa un desprecio por los políticos "de siempre", su gabinete está colmado de caras conocidas de la derecha.

De la Espriella sostiene que vive "acorde a los principios judeocristianos", pese a que antes se consideraba ateo.

Suele decir que proviene de una familia de ganaderos en el Caribe, donde creció "al estilo de Tom Sawyer" pescando y jugando en el campo.