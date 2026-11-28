Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Georgia, constató un periodista de la AFP, en el segundo aniversario de las protestas masivas desencadenadas por la decisión del gobierno de congelar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

El país en el Cáucaso atraviesa turbulencias políticas desde las disputadas elecciones parlamentarias de octubre de 2024, en las que el partido gobernante Sueño Georgiano reivindicó la victoria.

Un mes más tarde, el primer ministro Irakli Kobakhidze anunció que dejaban en suspenso hasta 2028 las conversaciones para ingresar en la UE, lo que desató manifestaciones reprimidas violentamente por la policía.

Pese a las detenciones masivas, las fuertes multas y una legislación cada vez más restrictiva, la oposición ha tomado frecuentemente las calles de Tiflis para exigir nuevas elecciones y la liberación de los manifestantes arrestados.

El sábado, convocados por activistas proeuropeos y cinco partidos de la oposición amenazados de ser ilegalizados, abarrotaron la plaza principal de la capital con banderas de la UE y de Georgia.

"Tenemos que demostrar que no cederemos ante la presión y que seguiremos luchando por el futuro europeo de Georgia todo el tiempo que haga falta", dijo a la AFP Natela Mujiri, una música de 48 años.

Otro manifestante, el estudiante Giorgi Sartania, de 19 años, aseguró: "La gente odia a este gobierno, está aislado a nivel internacional. Está llevando a Georgia al desastre. Tiene que irse".

Los críticos acusan a Sueño Georgiano, en el poder desde 2012, de orientar este país tradicionalmente prooccidental hacia Rusia y de desmantelar sus instituciones democráticas.

El gobierno niega estas acusaciones y sostiene que busca proteger la soberanía de Georgia frente a presuntas injerencias extranjeras y los intentos de la oposición de desestabilizar el país.

Varios prominentes líderes opositores han sido encarcelados y las autoridades aprobaron leyes para restringir la actividad de medios independientes y de organizaciones de la sociedad civil.

Además, el partido gobernante presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional que busca prohibir a las cinco principales fuerzas opositoras, bajo acusaciones de socavar el orden constitucional.

El tribunal inició el mes pasado las audiencias y tiene plazo hasta junio de 2027 para emitir su fallo.