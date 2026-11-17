Desde el viaje en "papacóptero" hasta un brazalete católico al vuelo que le impactó en un ojo, pasando por el reencuentro con un compadre: el papa León XIV finalizó una visita de seis días a Perú marcada por el fervor popular y momentos inesperados.

- Recordaba la letra -

El papa emocionó el primer día de su visita en Perú al entonar, tras unos instantes de timidez, su himno nacional al compás de un coro de niños, durante su recibimiento oficial en el Palacio de Gobierno, junto a la presidenta Keiko Fujimori.

Nacido en Estados Unidos, vivió casi dos décadas en el país andino y recibió la nacionalidad peruana en 2015. Visiblemente emocionado, Robert Prevost recordaba letra por letra.

- Atrapado al vuelo -

El papa exhibió sus buenos reflejos, cultivados por la práctica del tenis, cuando atrapó al vuelo un rosario que una joven le lanzó de improviso mientras se desplazaba en el papamóvil.

Sonriente, demostró también su buena puntería: lo aventó de regreso a su propietaria, que estalló en gritos y saltos de júbilo al final de un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional.

En su última misa multitudinaria en Lima no pudo repetir la hazaña: una pequeña pulsera devocional lanzada desde el público impactó directo en su ojo derecho.

- "Ah! Scusa!" -

El pontífice tuvo un lapsus linguae el viernes temprano cuando se asomó al balcón de la Nunciatura Apostólica en Lima, donde se hospedó, para saludar a centenares de creyentes hispanohablantes.

"Un breve saluto, prima di partire per la seguente fermata, visita, di questo viaggio apostolico...", declaró en italiano antes de detenerse.

"Ah!, scusa... Perdón, estoy hablando italiano. Aquí en casa se habla italiano", expresó sonriente, en referencia a la Nunciatura, ante la risa de la multitud.

- "¡Acelera!" -

Así le insistían los pasajeros de un bus de transporte público al chofer, que mantuvo el ritmo para escoltar con unas 160 personas a bordo a la comitiva del papa que pasaba justo a su lado, en la noche de su llegada para dar su primer discurso en el Teatro Nacional.

"El santo padre levantó la mano y bendijo al conductor y a los pasajeros", señaló la Autoridad de Transporte Urbano, mientras que el hombre al volante aseguró a la prensa que no se saltó ningún paradero.

- Identidad pirateada -

Los comerciantes informales sacaron provecho no solo de la visita del papa, sino también de sus datos personales, al ofrecer a la venta cientos de copias plastificadas de su documento de identidad peruano.

Pero los piratas no esperaban que el sumo pontífice estuviera ya un paso adelante: el registro civil le entregó un nuevo carné actualizado, de autenticación electrónica, días atrás. Y mantuvo su dirección en Chiclayo, su "querida" diócesis, de la que fue obispo.

- En el "papacóptero" -

León XIV ratificó el sábado su gusto por la aviación al sentarse en la cabina de un helicóptero militar MI-17, que lo trasladó de Chiclayo a la pequeña localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba.

La Fuerza Aérea del Perú difundió un video en redes sociales en el que se ve al papa entusiasmarse con el paisaje, sentado entre el piloto y el copiloto.

- Compadre en la multitud -

Entre una multitud que lo aclamaba en Zaña, en el norte de Perú, León XIV identificó a un viejo amigo del pueblo de Chulucanas, donde empezó su carrera de misionero en el país en 1985.

Apadrinó hace tres décadas a su hija Mildred, que lleva ese nombre en honor a la madre del que luego sería sumo pontífice. "He llorado de emoción (...). Me preguntó por Mildred", dijo a la agencia Andina Héctor Camacho, el compadre.

- Una prenda amazónica -

El calor de la Amazonía era sofocante, pero el papa sumó una nueva prenda a su ceremonioso traje papal: un ornamento tradicional que le puso una mujer indígena kakataibo sobre los hombros.

El sumo pontífice pronunció un discurso severo a favor de los derechos de los pueblos nativos y de la protección al ambiente, en Pucallpa, en el corazón de la selva tropical peruana.