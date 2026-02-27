Demócratas critican a agentes migratorios de EEUU por la muerte de un refugiado de Birmania

Miembros del partido Demócrata cuestionaron el jueves a las autoridades de inmigración de Estados Unidos después de que un refugiado rohinyá de Birmania fue hallado muerto tras su liberación de un centro de detención, lo que aumenta la presión sobre las políticas del presidente Donald Trump.

El cuerpo de Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, fue encontrado el martes en la noche en una calle de Búfalo, en el norte del estado de Nueva York, informó un portavoz de la policía de esa ciudad.

Los medios locales informaron que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo dejaron cinco días antes en un restaurante. Shah Alam, descrito como una persona casi ciega e incapaz de hablar inglés, fue encontrado muerto a seis kilómetros del lugar.

Los agentes "aparentemente lo abandonaron en el frío, lejos de su hogar, sin informar a sus seres queridos", denunció el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

"Debería estar vivo, y esto nunca debió haber ocurrido", escribió Schumer en X y exigió una investigación independiente del caso.

El alcalde de Búfalo, Sean Ryan, también pidió explicaciones y calificó la muerte de "profundamente perturbadora y un incumplimiento del deber" por parte de los agentes de inmigración.

El incidente se suma al escrutinio sobre el intento de Trump de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.

La oficina del alguacil señaló que Shah Alam estaba bajo custodia desde febrero de 2025, después de que la policía de Búfalo lo detuviera.

Fue acusado formalmente de delitos graves de agresión, robo y daños criminales a la propiedad.

Los fiscales le ofrecieron una condena reducida tras señalar que una condena por delitos más graves habría llevado a una deportación obligatoria, según medios.

Shah Alam se declaró culpable el 9 de febrero de dos delitos menores, y el 19 de febrero ordenaron su libertad bajo fianza.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos llegó al centro de detención antes de que Shah Alam fuera liberado, según la oficina del alguacil.

"No mostraba signos de angustia, problemas de movilidad ni discapacidades que requirieran asistencia especial", indicaron las autoridades.

La Policía de Búfalo dijo que adelantan investigaciones para establecer las circunstancias de la muerte del refugiado.

Sin embargo, el cuerpo policial señaló que una autopsia determinó que su muerte estuvo "relacionada con la salud", y descartó la exposición al frío o el homicidio como causas.