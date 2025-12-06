Demócratas publican imágenes de la isla privada de Epstein en el Caribe

Demócratas del Congreso de Estados Unidos publicaron el miércoles fotos y videos de las propiedades del delincuente sexual Jeffrey Epstein donde presuntamente obligó a menores de edad a prostituirse.

Las imágenes del antiguo escondite caribeño de Epstein arrojan poca luz nueva sobre el complejo escándalo.

Sin embargo, podrían agregar presión al gobierno Trump para que publique todos los archivos que se compilaron durante años de investigación sobre las actividades de Epstein.

Los 14 videos y fotografías muestran las propiedades de Epstein en la isla de Little Saint James en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Un tablero en una de las habitaciones tiene palabras inscritas como "engaño", "poder", "verdad" y "política".

Donald Trump luchó durante meses para evitar la publicación de los archivos Epstein bajo custodia del Departamento de Justicia.

El 19 de noviembre cedió ante la presión del Congreso, incluso de su propio partido, y firmó una ley que obliga a la divulgación de parte del material.

Queda por ver qué archivos verán la luz, ya que es probable que las autoridades citen la necesidad de proteger investigaciones en curso.

Epstein, un exitoso financista, era amigo de personas ricas y poderosas, y frecuentemente los recibía en su casa en el Caribe.

En 2008 fue condenado por dos cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitación de prostitución a una menor.

Cumplió solo alrededor de un año en detención con condiciones inusualmente indulgentes. Luego evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores.

Murió en detención preventiva en Nueva York ese mismo año, y su muerte fue declarada como suicidio.

Durante años, Trump y sus aliados impulsaron teorías de que poderosos demócratas estaban siendo protegidos por sus conexiones con Epstein, presentando el caso como un potente símbolo de cómo hombres ricos pueden esconderse tras abogados, dinero y conexiones poderosas.

Pero el propio Trump fue amigo de Epstein durante años, lo que ha levantado preguntas sobre lo que sabía del delincuente sexual, algo que en algún momento dijo que se trata de un "montaje" y se resistió a publicar archivos de la investigación.