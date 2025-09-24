Detenido en Francia un chico de 14 años tras acuchillar a una profesora

La policía detuvo este miércoles a un adolescente de 14 años tras acuchillar en clase a una profesora, que resultó herida en la cara, en un centro de secundaria del noreste de Francia.

En el momento de su detención, el joven se apuñaló a sí mismo y fue transportado al hospital de Estrasburgo en helicóptero en estado crítico, indicó la gendarmería.

Varios centros de secundaria o liceos en Francia han registrado en los últimos meses ataques con cuchillos. En junio, un adolescente mató a una asistente educativa de 31 años.

El último ataque se produjo en el centro Robert Schuman de la localidad de Benfeld, en el noreste de Francia, aunque por el momento se desconocen los motivos.

"Condeno firmemente la agresión", escribió en la red social X la ministra de Educación, Élisabeth Borne, quien anunció la activación de una unidad de atención psicológica para los alumnos y el personal.

La vida de la profesora de Música, de 66 años, no corre peligro, indicaron las autoridades educativas locales, que precisaron que el atacante tenía una "situación de fragilidad escolar".

Los alumnos del curso en el que ocurrió la agresión fueron confinados, antes de ser trasladados a otro lugar del centro.

El resto de alumnos fueron trasladados a una instalación municipal de esta localidad de 6.000 habitantes para que sus padres los recogieran.

"La alarma sonó. Todo el mundo pensaba que era una alarma de incendio", contó a AFP Florine, de 14 años.

"Pero cuando salimos del aula para ir al patio, los profesores nos dicen que no (...), que debemos ir a las aulas, encerrarnos, porque hay alguien allí, y escuchamos a la profesora gritar hasta nuestra aula", recuerda.

Otro estudiante confesó estar "conmocionado". "También lloré antes", agregó.