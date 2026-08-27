Detenido un ciudadano ruso tras un atropello deliberado que causó dos muertos en Francia

La policía francesa detuvo a un ruso de origen checheno que embistió deliberadamente con su auto a un grupo de personas en la ciudad de Caen, en el oeste de Francia, con un saldo de dos muertos y nueve heridos, informaron el jueves las autoridades.

Los dos fallecidos, presuntamente, son afganos, según las autoridades.

El incidente tuvo lugar el miércoles por la noche frente a un bar, indicó el prefecto del departamento de Calvados, David Clavière.

Los hechos ocurrieron tras una pelea, añadió una fuente policial. La fiscalía de Caen señaló que "aparentemente no existe una motivación terrorista, aunque la investigación apenas comienza".

Según las autoridades, el sospechoso residía legalmente en Francia, no era conocido por los servicios de inteligencia y nunca había sido condenado por ningún delito.

Un hombre de 35 años que, según una fuente policial, era afgano, falleció el miércoles. La segunda víctima, de 28 años, también sería afgana, indicó el fiscal regional Joël Garrigue.

Añadió que los nueve heridos, de entre 17 y 36 años, son todos hombres. Siete de los heridos, de distintas nacionalidades, se encuentran en estado crítico, precisó.

De acuerdo con una fuente policial, entre las víctimas hay franceses, egipcios, bangladesíes y sudaneses.

El conductor, de 26 años, ciudadano ruso originario de Chechenia, una región de mayoría musulmana del Cáucaso Norte, huyó del lugar tras el atropello.

Fue detenido en una localidad vecina después de una amplia operación de búsqueda, informó la policía.

Durante los interrogatorios, el sospechoso "afirmó haber sido víctima de actos de violencia" antes del incidente, declaró el fiscal.

"Sus declaraciones serán, por supuesto, verificadas exhaustivamente", añadió.

El fiscal precisó asimismo que el hombre no se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento de los hechos.