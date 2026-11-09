Detenido un indocumentado venezolano armado cerca de la Casa Blanca y con intenciones de matar a Trump

El Servicio Secreto estadounidense detuvo a un inmigrante indocumentado venezolano cerca de la Casa Blanca que llevaba armas y que afirmó que quería matar al presidente Donald Trump, según un comunicado este viernes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ronny Yordrix Guanipa Chrinos fue detenido el jueves, cuando los agentes se acercaron a su auto cerca de la residencia presidencial.

Al ser interrogado, el inmigrante dijo que había escuchado voces en su cabeza que le mandaban matar a Trump, agrega el comunicado.

Dentro del auto, que era robado, los agentes hallaron un rifle y dos pistolas, así como docenas de cartuchos.

El sospechoso habría entrado en Estados Unidos ilegalmente en marzo de 2024 a través de la frontera de México con Texas.

El presidente Trump sufrió un intento de asesinato en julio de 2024, durante un mitin de campaña electoral, por parte de un joven armado con un rifle y mira telescópica que se subió a un tejado cercano al evento, que se celebraba al aire libre en Butler (Pensilvania).

Otro intento tuvo lugar meses después, en septiembre, cuando el Servicio Secreto localizó a un hombre armado y escondido entre unos arbustos, en un campo de golf en Palm Beach donde jugaba el presidente.

Las medidas de vigilancia alrededor de la Casa Blanca se han reforzado desde el regreso a la presidencia del republicano de 80 años. Incidentes similares en la zona han sido reportados en los últimos dos años.