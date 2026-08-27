Detenidos 12 migrantes marroquíes por apedrear a militares españoles en Ceuta

Doce marroquíes fueron detenidos el jueves luego de apedrear un vehículo en el que iban cuatro militares españoles, uno de los cuales resultó herido, en medio de una creciente tensión en Ceuta, casi un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

En una noche del miércoles a jueves en la que se registraron disturbios en este pequeño territorio español en el norte de África, un grupo de al menos "entre 50 y 70" migrantes lanzaron piedras y otros objetos contra un vehículo militar que patrullaba la zona de Benzú, informó a la AFP un portavoz de la Policía Nacional en Ceuta.

"Sobre las 6H00, 6H30 de la mañana, un vehículo militar" con cuatro soldados "recibió una emboscada", cuando "de los dos lados de la carretera le salió la gente a pedradas" y lanzando "distintos objetos", indicó el portavoz.

Al verse rodeados, los militares huyeron a pie perseguidos "por un grupo grande de personas", y pidieron apoyo de la policía, que llegó al lugar en varios vehículos, lo que hizo que los migrantes salieran en desbandada, según la fuente.

"Se logra detener a 12", todos "marroquíes", apuntó el portavoz, quien dijo desconocer "la finalidad" que buscaban.

Uno de los militares resultó herido de levedad por una pedrada en la espalda, agregó la fuente.

La tensión ha ido en aumento en el enclave español de 18,5 km2 y 80.000 habitantes, cuando está a punto de cumplirse un mes de la irrupción masiva el 30 y 31 de julio de más de 70.000 migrantes, a nado o a pie, desde Marruecos.

En las horas siguientes, un 90% de los migrantes regresaron a Marruecos, pero desde entonces permanecen miles de ellos, entre 3.500 y 7.000 según el Gobierno español, al menos 10.000 según las autoridades ceutíes, con dificultades para acceder a alimentos, agua, refugio e instalaciones sanitarias, durmiendo en refugios improvisados, playas y deambulando por las calles.

Los ceutíes han organizado protestas cada más numerosas para denunciar problemas de seguridad e higiene.

Una protesta de miles de ceutíes la noche del miércoles terminó con disturbios cuando la policía lanzó gases lacrimógenos para impedir que se enfrentaran con migrantes acampados en una playa, según reseñó la prensa española.

"La tensión en la ciudad de Ceuta es muy elevada" porque "no hay respuestas" por parte del Gobierno y los habitantes "nos sentimos abandonados", afirmó este jueves a la radio Cadena Ser Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda de la ciudad autónoma.

El gobierno central busca agilizar la devolución de los migrantes que permanecen en Ceuta, pero ha advertido que tiene que identificar a cada uno para determinar si tiene derecho a asilo o puede ser devuelto, mientras que miles de menores de edad deben recibir protección especial.