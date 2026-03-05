Detenidos en América Central 60 sospechosos de pederastia

Sesenta sospechosos de pederastia, incluida una madre acusada de abusar de sus hijos o a una persona que se hizo pasar por una celebridad en línea, fueron arrestados durante una operación conjunta en América Central, anunció este jueves Interpol.

La operación "Eclipse" se llevó a cabo de febrero de 2025 a enero de 2026 y en ella participaron, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Belice.

El operativo permitió identificar y rescatar a 65 víctimas, todas menores de edad, precisa la organización internacional de policía en un comunicado.

La mayoría "tenían entre 5 y 13 años", y aproximadamente el 80% eran niñas, añade interpol.

Algunas figuraban desde hace más de diez años en archivos que recopilan material pedopornográfico o hechos de explotación sexual sin haber sido identificadas.

Los presuntos autores "tenían distintos grados de relación con sus víctimas. Entre ellos había familiares, amigos, vecinos, educadores, depredadores sexuales en internet y turistas extranjeros", lo que demuestra que "los delincuentes sexuales no responden a un único perfil", especifica.

En la República Dominicana, dos menores de 10 y 13 años fueron víctimas de su madre y de un delincuente sexual transnacional que vivía con ellos. Ambos fueron arrestados en la operación.

En Costa Rica, uno de los sospechosos detenidos "primero se hizo pasar por una celebridad en línea", con el fin de entrar en contacto con su víctima.

Después, hizo chantaje sexual y profirió "amenazas contra la familia de la víctima para mantener el control sobre ella", expone Interpol.

En Panamá, las autoridades resolvieron un caso en el que la víctima llevaba más de una década en una base de datos sin identificar.

Los nueve países involucrados en la operación todavía buscan a 45 sospechosos de pedocriminalidad que podrían encontrarse en su territorio.

"Investigar casos antiguos no solo sirve para hacer justicia y proteger a las víctimas, sino también para evitar que se produzcan nuevos daños", recalca Cyril Gout, director ejecutivo en funciones de servicios policiales de interpol citado en el comunicado.