Dimite primera ministra letona tras controversia por incursión de drones ucranianos

La primera ministra de Letonia, Evika Silina, dimitió este jueves tras perder el apoyo clave de un socio de su coalición, en una crisis política desencadenada por la incursión accidental de drones ucranianos y fallas de la defensa aérea.

El gobierno quedó en minoría en el Parlamento después de que Silina destituyera al ministro de Defensa, Andris Spruds, a quien responsabilizó de no haber desplegado con suficiente rapidez los sistemas antidrones.

El partido izquierdista del exministro, los Progresistas, retiró entonces el respaldo al ejecutivo que pasó a contar con 41 de los 100 escaños.

La crisis estalló tras la caída de dos drones ucranianos el 7 de mayo en territorio de este pequeño país báltico, miembro de la OTAN y la Unión Europea, después de atravesar el espacio aéreo ruso.

Ucrania aseguró que los aparatos participaban en ataques contra objetivos en Rusia, pero fueron desviados por interferencias electrónicas de la defensa rusa.

Uno de ellos provocó un incendio en un antiguo sitio de almacenamiento petrolero en el este del país, sin causar víctimas. Otro dron ucraniano ya había caído en Letonia el 25 de marzo.

Los incidentes, similares a otros ocurridos en Estonia y Lituania desde 2022, no provocaron víctimas humanas, pero dejaron al descubierto las limitaciones de la defensa aérea letona.

"Somos plenamente conscientes de los tiempos que estamos viviendo. La brutal guerra que Rusia desató en Ucrania altera la situación de seguridad en todo Europa", dijo Silina tras anunciar su dimisión.

El presidente letón, Edgars Rinkevics, iniciará ahora consultas para formar un nuevo gobierno.

El miércoles se había reunido en Bucarest con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, quien anunció el envío de expertos y equipos para reforzar la defensa aérea de Letonia.